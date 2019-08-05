Испания заподозрила Фридмана в «нелегальном поглощении»

Российский бизнесмен Михаил Фридман вызван в суд Испании в качестве подозреваемого, свидетельствуют документы.

Фридмана подозревают в том, что он причастен к «неплатежеспособности Zed WordWide» и воспользовался тем, что компания оказалась на грани банкротства, передает РИА «Новости».

Еще в 2017 году россиянин заявлял, что не имеет отношения к «предпринимательским решениям», которые обернулись «неплатежеспособностью» колмпании.

Но испанская прокуратура полагает, что бизнесмен стремился к «полному захвату компании», предпринимая шаги, которые привели к ее «институциональной и экономической блокаде». Сложилась ситуация, в результате которой компанию можно было «приобрести по смехотворной цене, значительно ниже рыночной».

Фридмана обвиняют в «нелегальном поглощении» компании.

В 2016 году российские инвесторы хотели купить Zed WorldWide за 20 млн евро, но сделку не заключили.

Следствие не верит в то, что Фридман не имел отношения к решениям касательно Zed WorldWide. Правоохранители ссылаются на «анализ функционирования компаний» и переписку проходящих по делу лиц.

Утверждается, что у Фридмана было «привилегированное положение» при принятиии решений, касающихся Группы Zed с 2013 года (тогда он стал одним из ее основных кредиторов). Вместе с Фридманом в «захвате» участвовали и «другие российские партнеры» Фридмана, считают в Испании.