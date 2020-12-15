Врач: Во время пандемии мы чувствовали поддержку волонтеров-единороссов

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16 декабря, среда  |  Последнее обновление — 00:55  |  vz.ru
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Какие меры остановят рост цен на продукты

В России установили персональную ответственность за высокие цены Павел Бедняков/РИА Новости
Критика Владимиром Путиным министра экономического развития Максима Решетникова за подорожание сахара, подсолнечного масла и хлеба возымела действие. Быстрое решение кризиса найдено. А чтобы чиновники вновь не допустили удорожание важных продуктов питания, установлена персональная ответственность. Поможет ли ручное управление сдержать цены на продукты? Подробности...
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На что рассчитывает «Единая Россия» в 2021 году

«Единой России» на выборах прогнозируют конституционное большинство er.ru
На выборах в Госдуму в 2021 году «Единая Россия» может получить в парламенте устойчивое большинство. Но для того, чтобы подтвердить статус партии народного большинства, ей придется продолжать активно решать проблемы, вызванные пандемией, улучшать свою репутацию, а также сформулировать понятный образ будущего для страны, считают политологи. Подробности...
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Испытания «Ангары-А5» прокладывают России дорогу на Луну

«Ангара-А5» – важнейшее звено на пути российских космонавтов к Луне пресс-служба Минобороны РФ/РИА «Новости»
Второй запуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» с космодрома Плесецк, осуществленный 14 декабря, стал событием в космической жизни России. «Она летает, черт возьми!!!» – эмоционально прокомментировал пуск «Ангары» в своем Twitter глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Почему же, казалось бы, рядовой запуск «Ангары» вызвал столь бурную реакцию? Подробности...
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Новая ссора США и Китая вспыхнула из-за трех женщин

Кристин Фанг не стеснялась вступать в интимные отношения с американскими топ-чиновниками, уверяет пресса facebook.com/christine.fang2
Джо Байден, всю избирательную кампанию изображавший из себя «анти-Трампа», стремительно превращается в «Трампа номер два». В частности, Байден дал понять, что продолжит главное начинание Трампа во внешней политике – конфликт с Китаем. Это следует из решения нового президента назначить на пост, от которого зависит ход торговой войны с Пекином, чиновницу Кэтрин Тай, дочь бежавших из Китая антикоммунистов. Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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У русского и западного патриотизма разная сила

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Нелепо, когда современные российские сверхпатриоты калькируют англосаксонский патриотизм. Думая, что для обоснования российского патриотизма достаточно перевести в гугле англосаксонские девизы. Заменить в нужных местах «Америку» на «Россию» – и готово. Подробности...
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Русские напали, Google, Amazon, Facebook защитили

Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Цифровые транснациональные корпорации настроены в отношении Москвы очень решительно. Они съели Трампа и теперь идут за нами. Чего, несомненно, следовало ожидать. И это всё, что нужно знать о первом сроке Байдена. Подробности...
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Или ты каешься, или ты враг

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Людям нужно то, что их разъединяет. Инстинкт разногласий требует единомыслия. Активистам нужны враги. Люди объединяются перед лицом общего врага, а если его нет или они его не видят, ищут врагов друг в друге. Подробности...
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Донбассу поможет опыт войны в Боснии

Грузия хочет рулить всем Кавказом

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Последний шанс Трампа

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Авиалайнер МС-21 впервые взлетел с российскими двигателями

На фото – новейший отечественный пассажирский авиалайнер МС-21-310, совершающий первый полет с российскими двигателями ПД-14. До этого момента лайнер летал только с иностранными авиадвигателями
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Умер Валентин Гафт

Народный артист РСФСР Валентин Гафт скончался в Москве на 86-м году жизни. По словам его супруги Ольги Остроумовой, причиной смерти стали последствия инсульта. Прощание состоится в «Современнике» 15 декабря, похоронят артиста на Троекуровском кладбище
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Азербайджан отметил парадом победу над Карабахом

Мощной символической акцией отметил Азербайджан свою победу во второй карабахской войне – по улицам Баку прошел военный парад. Жители страны встречали военную технику с восторгом и воодушевлением и приветствовали ее в том числе флагами Турции
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12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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19:06
собственная новость

Библиотеки Оренбургской области в рамках нацпроекта обновили книжный фонд

Модернизация четырех муниципальных библиотек по национальному проекту «Культура» завершается в Оренбургской области. Помимо преобразований интерьеров учреждения получили почти 13 тыс. новых книг, сообщила министр культуры региона Евгения Шевченко.
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18:00

В Новосибирске определили сроки ремонта исторического здания театра кукол

В Новосибирске запланировали начать капитальный ремонт областного театра кукол в 2022 году, здание построили больше 100 лет назад, оно имеет статус регионального памятника архитектуры, сообщил директор театра Юрий Горлатых.
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Должно ли государство регулировать цены на продукты питания?
  • Да, устанавливая фиксированные цены

  • Да, с помощью антимонопольных инструментов и пошлин

  • Нет, цены должен устанавливать рынок
Какую елку вы предпочитаете ставить на Новый год?
  • Живую

  • Искусственную

  • Не ставлю елку
Борщ может быть:
  • Русским блюдом

  • Только украинским блюдом

  • Главное, чтобы был вкусным
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    Врач: Во время пандемии мы чувствовали поддержку волонтеров-единороссов

    Добровольцы из актива «Единой России» подключились к акции «Мы вместе»    15 декабря 2020, 22:50
    Фото: Александр Кондратюк/РИА «Новости»
    Текст: Андрей Резчиков,
    Андрей Самохин

    Добровольцы помогают медикам в свое личное время, возят их на своих машинах к пациентам, развозят продукты и лекарства, дежурят в колл-центрах. Об этом рассказала газете ВЗГЛЯД заместитель главврача одной из больниц Ярославля Виктория Васенина. «Единая Россия» оказалась единственной из всех крупных партий, кто силами своих волонтерских центров участвует в борьбе с последствиями пандемии коронавируса.

    «Еще в первую волну, в начале мая, мы чувствовали солидарность со стороны волонтеров, в частности из «Единой России». Волонтеры, к примеру, помогали нам развозить лекарства для пациентов, которым старше 65 лет. Ведь передвижение в пределах города для этой категории граждан было ограничено», – вспоминает заместитель главврача девятой клинической больницы Ярославля Виктория Васенина.

    Активная поддержка возобновилась с началом осеннего всплеска коронавируса, добавила медик. «Нам подарили от ЕР машину с надписью «Спасибо врачам». Автомобиль используется для обслуживания вызовов и развозки препаратов. Волонтеры работают в нашем телефонном центре, помогают обрабатывать обращения жителей Дзержинского района Ярославля – одного из самых крупных в городе. С началом второй волны резко возросло количество ежедневных обращений – с примерно сотни звонков до 900. Операторы тогда перестали успевать обслуживать все звонки, но добровольцы очень помогли. Если раньше телефонная очередь насчитывала несколько десятков человек, то теперь ее практически нет», – указала заместитель главврача.

    Кроме того, важной остается помощь автовладельцев, которые на личном транспорте бесплатно, в свое личное время доставляют врачей по вызовам к пациентам – разумеется, только к тем, у которых нет симптомов инфекционных заболеваний.

    «Хотелось бы увидеть еще больше именно таких волонтеров с личным транспортом. У нас по-прежнему много вызовов. Дороги в Ярославле оставляют желать лучшего, поэтому поездки занимают много времени. Надеюсь, автовладельцы активнее подключатся к этой акции», – подчеркнула Васенина.

    В понедельник в Москве состоялся первый Социальный онлайн-форум единороссов, посвященный мерам поддержки всех россиян, так или иначе пострадавших от пандемии коронавируса. В форуме принял участие и президент Владимир Путин. Он отметил, что для «Единой России» – как для самой массовой партии – волонтерство, повседневная работа рядом с другими согражданами – это возможность оценить, кто из партийцев чего стоит. Повседневная работа на местах в период пандемии стала поводом провести аудит в партийных рядах, дать оценку тем, кто проявил себя «настоящим тружеником, готовым впрягаться» в решение стоящих перед страной непростых задач, заявил глава государства. Путин призвал «обратить внимание на тех, кто проявил себя с самой лучшей стороны, показал себя надежным бойцом, добрым, сердечным человеком».

    Многие волонтеры ЕР, так же как и другие волонтеры-медики, студенческие отряды, спасатели, объединились еще весной под эгидой акции «Мы вместе», добавляет участник форума, советник руководителя исполкома ОНФ, член Совета при правительстве по попечительству в социальной сфере Дмитрий Поликанов. По его словам, во многих регионах в деятельность волонтерских штабов включились депутаты-единороссы.

    «Они занимаются ровно тем же, что и другие рядовые добровольцы: развозят продукты, доставляют лекарства нуждающимся;

    работают в приемных отделениях поликлиник и больниц, снимая с врачей административную нагрузку. Кроме того, они активно помогают в кол-центрах, обзванивая людей, у которых установлено заражение COVID-19, для последующей ориентировки медиков», – рассказал руководитель исполкома.

    Кроме того, по всей стране началась акция волонтеров-единороссов по сбору компьютерной техники для семей, которые остро нуждаются в ней – например, когда детям не на чем учиться на удаленке, рассказал Поликанов. «Это особенно актуально для многодетных, малообеспеченных семей, в которых один компьютер приходится на несколько человек», – поясняет он. По его словам, компьютеры, ноутбуки и планшеты закупаются на пожертвования, а также безвозмездно предоставляются компаниями и частными лицами.

    Как писал во вторник «Коммерсант», после форума координатор экспертного совета правящей партии, глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин интерпретировал призыв президента к «аудиту» как рекомендацию по кадровой перезагрузке ЕР в преддверии выборов. «Ответ на вопрос, что ты лично делал в период пандемии, будет решающим не только для новичков, впервые участвующих в праймериз, но и для политических тяжеловесов», – пообещал Костин.

    Стоит отметить, что единороссы уже внесли в Госдуму пакет законопроектов, направленных на поддержку граждан, пострадавших от последствий распространения коронавируса. Основу законопроектов составили прозвучавшие на форуме идеи волонтеров.

    Так, расширяются возможности использования материнского капитала на социально важные направления – например, на оплату услуг частных детских садов, которые регистрируются как ИП и по закону не могут работать с сертификатами маткапитала. Предлагаются и новые меры поддержки беременных женщин – доплата к пособию по беременности и родам, которую можно получить, если встать на учет в женской консультации на раннем сроке.

    Другие законопроекты тоже связаны с борьбой с коронавирусом – они помогут избежать живых очередей в государственных учреждениях. Россиян освобождают от необходимости приходить к чиновникам лично с различными заявлениями в руках. Скажем, будет продлен беззаявительный порядок предоставления субсидий на оплату ЖКУ, продлевается и действие 30-процентной скидки на оплату пошлин через портал «Госуслуги». Кроме того, упрощаются требования к аптекам при онлайн-продаже безрецептурных лекарств.

    Волонтеры-единороссы на форуме также предложили ввести беззаявительный порядок получения пенсий по инвалидности, продлить действие паспортов и водительских прав с истекшим сроком. Также предлагается сделать бесплатной электронную цифровую подпись и расширить сферу ее применения. Не исключено, что в ближайшее время соответствующие законопроекты также будут внесены в парламент.


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