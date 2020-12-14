Путин не исключил смягчения требований для онлайн-продажи лекарств

Президент Владимир Путин в ходе социального онлайн-форума «Единой России» заявил, что поручит изучить возможность либерализации требований для онлайн-продажи лекарств.

«Наверное, имея в виду, что во многих регионах есть своя специфика, имея в виду огромность нашей территории, можно подумать над так называемой либерализацией требований [для онлайн-продажи лекарств]», – цитирует ТАСС главу государства.

При этом он отметил, что подобные изменения должны быть «не в ущерб интересам граждан и потребителей».

«Давайте вместе подумаем, я попрошу коллег из правительства прикинуть, опираясь на ваш опыт применения этого способа доставки лекарств. Не исключаю, что мы придем к какому-то решению, которое будет облегчать эту работу с тем, чтобы помочь людям», – отметил Путин.

Ранее глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявляла, что в России разрешение на дистанционную продажу лекарств получили 70 аптечных организаций.

В мае правительство утвердило порядок выдачи разрешений на дистанционную торговлю лекарствами, требования к аптекам, порядок торговли и доставки лекарств. Роспотребнадзор разъяснял ограничения при покупке лекарств онлайн.