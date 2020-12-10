Волонтеры в регионах доставят более 80 тыс. подарков для детей врачей

Волонтеры акции #МЫВМЕСТЕ, НКО, бизнес и органы власти объединились для организации новогодних поздравлений детей во всех регионах страны, подарки получат и дети медиков, работающих в период пандемии коронавируса.

Новогодние подарки получат дети из детских домов, интернатов, медицинских учреждений, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, сообщили в пресс-службе общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».

Также волонтеры поздравят детей из семей врачей, которые работают в период пандемии. Родители или друзья ребят могут оставить заявку через сайт. На сайте могут оставить заявку и добровольцы, желающие вручить подарки. По итогам организаторами будет выбран лучший дед мороз-волонтер, по следующим направлениям: «Оригинальное поздравление», «Самый быстрый Дед Мороз», «Самый оригинальный Дед Мороз».

Подарочный фонд будет сформирован из пожертвований участников и партнеров акции в субъектах, а подарки детям вручат волонтеры Деды Морозы. Поздравления продлятся до 31 декабря и будут осуществляться с соблюдением всех эпидемиологических требований в каждом конкретном регионе.

Ранее, 5 декабря, в рамках встречи с волонтерами страны президент Владимир Путин поддержал идею Владимира Смирнова – волонтера из Ивановской области, «Кохомского Деда Мороза» – организовать общероссийскую акцию «Новый год в каждый дом», которая по задумке организаторов коснется каждой российской семьи.