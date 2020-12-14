Путин призвал выделить проявивших себя в пандемию депутатов ЕР

Повседневная работа на местах в период пандемии коронавируса является поводом провести аудит в партийных рядах, дать оценку тем, кто проявил себя «настоящим тружеником, готовым впрягаться» в решение стоящих перед страной непростых задач, заявил президент Владимир Путин на социальном онлайн-форуме «Единой России».

По его словам, тысячи партийных волонтеров в условиях эпидемии бесплатно занимаются доставкой лекарств и продуктов питания нуждающимся и медицинским работникам, жертвуют средства на закупку компьютеров для дистанционного обучения, средств индивидуальной защиты, сообщается на сайте ЕР.

«Полагаю, что для самой массовой партии нашей страны повседневная работа в эти месяцы, работа именно рядом с людьми... работа на местах – это повод и провести аудит своих собственных рядов, дать заслуженную оценку, обратить внимание на тех, кто проявил себя с самой лучшей стороны, показал себя надежным бойцом, добрым, сердечным человеком. Причем не просто каким-то там человеком, стремящимся к карьере, а настоящим тружеником, готовым впрягаться в решение непростых задач, стоящих перед страной», – заявил Путин.

Он добавил, что такие люди – это «мощнейшая созидательная сила в целом в стране, но и для партии они чрезвычайно важны». «Именно с ними связано успешное будущее партии, ее достойное представительство и в общественной жизни страны, и на всех уровнях власти», – заключил президент.

В свою очередь председатель партии Дмитрий Медведев заявил, что ЕР нужно продолжать оказывать помощь медикам транспортом и питанием, помогать школьникам учиться на удаленке, следить за доступностью лекарств. По его словам, это крайне важно, так как подчас врачи работают с максимальной нагрузкой.

«Порядка 23 тыс. волонтеров-медиков также участвуют в спасении жизней людей. «Единая Россия» должна и дальше делать все возможное для развития волонтерского движения», – подчеркнул Медведев, уточнив, что есть приоритетные направления.

В частности, речь идет о развитии автомобильного волонтерства – перевозке врачей, а также о доставке в медучреждения больных, когда не требуется машина скорой. Также надо улучшить уже развернутую систему доставки питания медработникам, нужно продолжать доставлять лекарства тем, кто продолжает лечиться на дому.

Также Медведев призвал организовать всестороннюю поддержку семьям медработников, которые трудятся в «красных зонах». Это может быть присмотр за детьми, доставка продуктов их пожилым родственникам.

Кроме того, председатель ЕР подчеркнул, что на фоне пандемии партия должна контролировать исполнение решений, принятых в рамках борьбы с распространением коронавируса. Особое внимание необходимо уделять доступности продуктов и лекарств – «это ключевая вещь».

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что на первом социальном онлайн-форуме партии «Единая Россия» будут обсуждаться социальные проблемы, порожденные коронавирусом.