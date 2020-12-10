Медведев поручит ЕР ускорить принятие законопроекта о маткапитале

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10 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 17:49  |  vz.ru
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Почему бакинским помидорам закрыли российскую границу

Треть ввозимых в Россию из-за рубежа помидоров – из Азербайджана Александр Кряжев/РИА Новости
Россия вводит запрет на поставки томатов, яблок и перца из отдельных регионов Армении, Турции и Узбекистана. Но самые серьезные ограничения коснулись Азербайджана – введен полный запрет на ввоз томатов из этой страны. Поскольку Азербайджан является лидером по объемам поставок помидоров в РФ, то появились версии о политической подоплеке такого решения. Но так ли это на самом деле? Подробности...
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Лавров нашел «альтернативу» власти Меркель

Встречам политиков в ковидную эпоху сопутствует особый протокол Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
В Москве прошла встреча между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и делегацией партии «Альтернатива для Германии». В самой Германии это уже вызвало скандал, поскольку «АдГ» считается самой радикальной оппозицией власти Меркель из тех, что представлена в Бундестаге. Подобные контакты открывают для внешней политики России «окно возможностей», но несут в себе и риски. Подробности...
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Как «Лубянка» накрыла полковника МВД в Дагестане

Гази Исаев в зале суда Агентство «Москва»
Полковник полиции Гази Исаев подозревается в беспрецедентном, чудовищном преступлении – пособничестве в организации теракта в Москве, унесшего десятки жизней. Почему многие чиновники и коллеги обвиняемого заступаются за своего бывшего сослуживца и что происходит в Дагестане после объявленной победы над терроризмом – на месте разбирался специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Почему в Азербайджане остались недовольны победой над Карабахом

Военный парад в Баку стал кульминацией торжества Азербайджана над Карабахом Валерий Шарифулин/ТАСС
10 декабря исполнился ровно месяц со дня окончания второй карабахской войны. В Баку состоялся военный парад, главным гостем на котором был главный союзник Азербайджана – президент Турции Эрдоган. Казалось бы, азербайджанское общество и политический класс должны переполнять гордость и воодушевление по поводу громкой победы над Карабахом. Однако в стране остались и недовольные. Почему?  Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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На Марсе все-таки должны цвести яблони

Андрей Перла
Андрей Перла, Политолог
Старенький бывший шпион оказался вестником надежды. Нет, не на встречу с инопланетянами. И не на полеты на Марс. На то, что нам – читателям газет и писателям в них, возможно, нужно что-то еще, кроме коммуникаторов последних моделей. Подробности...
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Непоротое поколение сходит с ума

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Страшный 2020-й, конечно, сотворил ужасную вещь – оставил людей в локдауне наедине с самими собой, что, как выяснилось, не каждый может пережить. Подробности...
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Как авиация изменила лицо морской войны

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
10 декабря 1941 года японская авиация потопила два британских тяжелых корабля – линейный крейсер «Рипалс» и линкор «Принц Уэльский». Корабли не были скованны условиями порта, могли маневрировать и вести огонь. Но самолет все равно оказался сильнее. Это в корне меняло облик морской войны. Подробности...
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Альтернатива для России и Германии

США подбивают жителей Курил предать Россию

Как Корея завоевывает мир

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КамАЗ представил серийный городской электромобиль «Кама-1»

На выставке «Вузпромэкспо» презентован первый предсерийный образец электрического смарт-кроссовера «Кама-1». Это совместная разработка Санкт-Петербургского политехнического университета и ПАО «КамАЗ». Электромобиль рассчитан на четырех пассажиров и может развивать скорость до 150 км/ч
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Под Наро-Фоминском срубили главную ель страны

Главную Кремлевскую елку страны срубили в Наро-Фоминском лесничестве, сообщили власти Подмосковья. За церемонией следил и Дед Мороз. Столетнее дерево высотой 25 метров выбрали на кастинге среди 50 других – по стройности ствола, строго-пирамидальной форме и пушистости кроны
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В Химках вызволили из ледяного плена утку

На Химкинском водохранилище состоялась спецоперация по спасению утки, застрявшей между льдин и примерзшей к ним. О беде сообщила неравнодушная местная жительница. Сотрудник поисково-спасательной станции «Левобережная» в гидрокостюме прополз 25 метров по тонкому льду, чтобы выручить птицу. Все закончилось успешно
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12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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19:06
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Библиотеки Оренбургской области в рамках нацпроекта обновили книжный фонд

Модернизация четырех муниципальных библиотек по национальному проекту «Культура» завершается в Оренбургской области. Помимо преобразований интерьеров учреждения получили почти 13 тыс. новых книг, сообщила министр культуры региона Евгения Шевченко.
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18:00

В Новосибирске определили сроки ремонта исторического здания театра кукол

В Новосибирске запланировали начать капитальный ремонт областного театра кукол в 2022 году, здание построили больше 100 лет назад, оно имеет статус регионального памятника архитектуры, сообщил директор театра Юрий Горлатых.
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    Медведев поручит ЕР ускорить принятие законопроекта о маткапитале

    10 декабря 2020, 17:27

    Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев сообщил, что попросит фракцию ЕР в Госдуме ускорить принятие проекта закона, дающего возможность погасить жилищные займы за счет материнского капитала, в том числе выданного из фондов регионов.

    Медведев провел в четверг по видеосвязи прием граждан. Один из участников обратился с просьбой внести изменения в закон о материнском капитале, чтобы семьи могли погашать жилищные займы за счет средств как федерального, так и регионального маткапитала.

    «Я думаю, что такой законопроект есть, и просто его нужно быстрее принимать. Надо поручить нашей фракции, коллегам из Государственной думы ускорить принятие этого законопроекта. Тем более что, как я понимаю, никаких капитальных возражений против его принятия ни у кого нет и это можно сделать в кратчайшие сроки, тем самым решив проблему по использованию средств материнского капитала для жилищных целей для большого количества семей», – приводит слоав Медведева РИА «Новости».

    Он пообещал, что обязательно даст такое поручение. Председатель партии отметил, что невозможность использовать средства на эти цели несправедлива и обидна для людей, которые хотели бы реализовать право на маткапитал для решения жилищных проблем.

    «Ситуация несправедливая. Она вызвана тем, что решили поставить региональные организации под контроль, но, как это часто бывает, о людях не очень хорошо подумали», – признал Медведев.

    По его мнению, необходимо править сам текст закона. «Нужно, чтобы все, кто прошел проверку и кто действует в рамках тех правил, которые использует ДОМ.РФ как главная федеральная организация, чтобы все такие структуры могли привлекать денежные средства и, соответственно, люди могли использовать средства материнского капитала на решение этой задачи», – пояснил он.

    Медведев также пообещал проработать вопрос компенсаций проезда к месту отдыха и обратно для пенсионеров-опекунов из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

    «С учетом того, что здесь законодательство требует дополнительного толкования, надо чтобы партия подготовила запрос в Пенсионный фонд для того, чтобы эту ситуацию урегулировать, исключить подобные проблемы, и чтобы такие ситуации не возникали и в других регионах», – сказал Медведев в ответ на соответствующее обращение пенсионерки из Архангельской области, которой не компенсировали такой проезд.

    Он уточнил, что в этом случае существует коллизия между положениями соответствующего закона от 1993 года, а также соображениями пенсионного законодательства и решениями ПФР. «Но я согласен, что выглядит это абсолютно несправедливо, тем более, что речь идет об опеке... Но самое главное, что непонятно, по каким причинам в этом случае исчезает льгота», – добавил председатель ЕР.

    Медведев также попросил архангельское региональное отделение партии включиться в этот процесс и разобраться в ситуации. «Еще раз подчеркиваю: это выглядит несправедливо, но потребует, видимо, определенных разъяснений на уровне Пенсионного фонда», – уточнил он.


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