Медведев поручит ЕР ускорить принятие законопроекта о маткапитале

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев сообщил, что попросит фракцию ЕР в Госдуме ускорить принятие проекта закона, дающего возможность погасить жилищные займы за счет материнского капитала, в том числе выданного из фондов регионов.

Медведев провел в четверг по видеосвязи прием граждан. Один из участников обратился с просьбой внести изменения в закон о материнском капитале, чтобы семьи могли погашать жилищные займы за счет средств как федерального, так и регионального маткапитала.

«Я думаю, что такой законопроект есть, и просто его нужно быстрее принимать. Надо поручить нашей фракции, коллегам из Государственной думы ускорить принятие этого законопроекта. Тем более что, как я понимаю, никаких капитальных возражений против его принятия ни у кого нет и это можно сделать в кратчайшие сроки, тем самым решив проблему по использованию средств материнского капитала для жилищных целей для большого количества семей», – приводит слоав Медведева РИА «Новости».

Он пообещал, что обязательно даст такое поручение. Председатель партии отметил, что невозможность использовать средства на эти цели несправедлива и обидна для людей, которые хотели бы реализовать право на маткапитал для решения жилищных проблем.

«Ситуация несправедливая. Она вызвана тем, что решили поставить региональные организации под контроль, но, как это часто бывает, о людях не очень хорошо подумали», – признал Медведев.

По его мнению, необходимо править сам текст закона. «Нужно, чтобы все, кто прошел проверку и кто действует в рамках тех правил, которые использует ДОМ.РФ как главная федеральная организация, чтобы все такие структуры могли привлекать денежные средства и, соответственно, люди могли использовать средства материнского капитала на решение этой задачи», – пояснил он.

Медведев также пообещал проработать вопрос компенсаций проезда к месту отдыха и обратно для пенсионеров-опекунов из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

«С учетом того, что здесь законодательство требует дополнительного толкования, надо чтобы партия подготовила запрос в Пенсионный фонд для того, чтобы эту ситуацию урегулировать, исключить подобные проблемы, и чтобы такие ситуации не возникали и в других регионах», – сказал Медведев в ответ на соответствующее обращение пенсионерки из Архангельской области, которой не компенсировали такой проезд.

Он уточнил, что в этом случае существует коллизия между положениями соответствующего закона от 1993 года, а также соображениями пенсионного законодательства и решениями ПФР. «Но я согласен, что выглядит это абсолютно несправедливо, тем более, что речь идет об опеке... Но самое главное, что непонятно, по каким причинам в этом случае исчезает льгота», – добавил председатель ЕР.

Медведев также попросил архангельское региональное отделение партии включиться в этот процесс и разобраться в ситуации. «Еще раз подчеркиваю: это выглядит несправедливо, но потребует, видимо, определенных разъяснений на уровне Пенсионного фонда», – уточнил он.