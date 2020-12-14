В Госдуме всех депутатов-единороссов призвали стать волонтерами на время пандемии

Сейчас в качестве добровольцев у нас работают только 600 депутатов разного уровня, но стоит задача вовлечь в эту работу каждого депутата-единоросса. В депутатском корпусе должна возникнуть культура волонтерства. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала депутат Госдумы Алена Аршинова, комментируя итоги первого Социального онлайн-форума «Единой России».

«Если избирателям нужна сейчас работа наших избранников в качестве волонтеров, то депутаты обязаны этим плотно заняться. Для этого мы мобилизуем сейчас всех депутатов-единороссов в регионах. С понедельника вся наша думская фракция по сути перешла в режим работы волонтерского центра», – заявила секретарь чувашского отделения единороссов Алена Аршинова. «Подключились добровольцы со всей страны. Они были привлечены волонтерскими центрами «Единой России»: и это как члены партии, так и беспартийные», – говорит депутат.

Главное назначение Социального онлайн-форума «ЕР» – помощь рядовым гражданам, пострадавшим из-за вызванных пандемией ограничений, пояснила собеседница. «Так, отделение ЕР в Чувашии разработало мобильное приложение для волонтеров. Это очень удобно, в частности, для доставки лекарств и может стать ценным примером для обмена опытом», – сказала Аршинова.

По ее словам, на сегодня в Чувашии диагноз «коронавирусная инфекция» подтвержден у примерно 2500 жителей республики. 80% из них находятся на амбулаторном лечении. Как говорит Аршинова, ранее доставка лекарств в Чувашии для волонтеров была трудным делом, но благодаря мобильному приложению работа добровольцев заметно ускорилась. «Мы сейчас развозим по 100-130 лекарственных наборов в день. Причем, мы развозим наборы не только ковидным больным, но и всей группе риска - по рецептам», – отмечает единоросс.

В связи с экстраординарным количеством обращений по федеральному номеру 122, волонтеры из «ЕР» по просьбе медиков подключились и тоже начали принимать звонки, связанные с пандемией. «Просят и продукты доставить, и лекарства, и даже просто поддержать морально», – свидетельствует Аршинова.

«Есть категории граждан, имеющие льготы на оплату ЖКХ. Они ранее были обязаны регулярно, раз в полгода подтверждать это свое право. В связи с пандемией, правительство России в начале года разрешило этим гражданам не собирать обычные справки для такого продления. Так вот мы попросили продлить это нововведение, чтобы не подвергать людей опасности, не создавать очередей в соответствующих учреждениях. Ведь большая честь тех, кому положены такие льготы, это бабушки-пенсионерки, то есть группа риска», – сказала депутат, добавив, что Владимир Путин поддержал предложение.

Аршинова сообщила, что озвучила на форуме также просьбу своих избирателей продлить 30-процентную скидку на оплату госпошлины при обращении за госуслугами, если оплата проходит онлайн. По ее словам, депутаты ранее оперативно откликнулись на эту просьбу – внесли поправки, которые получили одобрение профильного комитета и теперь будут рассмотрены на пленарном заседании Госдумы.

Из других важных мер, озвученных участниками Социального онлайн-форума, Аршинова упомянула расширение возможности использования материнского капитала на социально важные направления. «Я хорошо знаю тему: мы готовили законопроект по этому поводу», – сказала парламентарий. По ее мнению, родительский маткапитал мог бы распространиться и на оплату работы индивидуальных предпринимателей, предоставляющих услуги общего образования, включая дошкольное.

«Такие люди создают на очень высоком уровне частные детские дошкольные группы, мини-детсады, тем самым компенсируют в регионах нехватку муниципальных детских садов. Очень важно, чтобы они могли получать от государства компенсацию за свою благородную деятельность», – считает депутат. По ее свидетельству, сейчас госорганы отказываются перечислять родителям маткапитал в оплату на такие цели. «Очень важно, что такие меры сегодня обсуждались в присутствии президента», – подчеркнула Аршинова.

«Сама практика проведения таких форумов – очень удачная», – сказала депутат, признавшись, что впервые принимает участие в таком масштабном волонтерском онлайн-совещании. «Здорово, что Владимир Владимирович нашел время, чтобы послушать волонтеров и откликнуться на предложения. Это для нас очень важно», – подытожила она.

В понедельник на площадке «Единой России» состоялся первый партийный Социальный онлайн-форум. В форуме принял участие президент Владимир Путин, активисты волонтерских центров партии, федеральные министры, представители законодательной власти. Участники мероприятия обсуждали лучшие практики и говорили о проблемах, решение которых поможет сделать волонтерскую помощь более эффективной.

Как заявил Путин, тысячи партийных волонтеров в условиях эпидемии бесплатно занимаются доставкой лекарств и продуктов питания нуждающимся и медицинским работникам, жертвуют средства на закупку компьютеров для дистанционного обучения, средств индивидуальной защиты, сообщается на сайте ЕР.

«Полагаю, что для самой массовой партии нашей страны повседневная работа в эти месяцы, работа именно рядом с людьми... работа на местах – это повод и провести аудит своих собственных рядов, дать заслуженную оценку, обратить внимание на тех, кто проявил себя с самой лучшей стороны, показал себя надежным бойцом, добрым, сердечным человеком. Причем не просто каким-то там человеком, стремящимся к карьере, а настоящим тружеником, готовым впрягаться в решение непростых задач, стоящих перед страной», – заявил Путин.