Кремль анонсировал выступление Путина на первом социальном онлайн-форуме «Единой России» Путин призвал класть в больницы нуждающихся в госпитализации больных с COVID Путин поддержал идею продления скидок на оплату пошлин через госуслуги 14 декабря 2020, 14:25 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин считает необходимым продлить действие льгот на оплату пошлин при получении госуслуг в электронном виде. «Про продление сроков и льгот по госпошлине: 30% – это, в принципе, немало, там водительское удостоверение, получение паспорта, продление паспорта, получение загранпаспорта и так далее. Все это дешевле на 30%, потому что технологически это дешевле делается. Конечно, нужно продлить и саму льготу, и срок реализации этих возможностей», – передает ТАСС слова Путина, прокомментировавшего соответствующее обращение, прозвучавшее на встрече с участниками социального онлайн-форума партии «Единая Россия».

