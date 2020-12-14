НАТО отказало Грузии в военной базе и пообещало помощь в изучении английского

Специальный представитель генсека НАТО на Кавказе и в Центральной Азии Джемс Аппатурай обнародовал новые компоненты сотрудничества с Грузией, отметив, что военную базу в стране Североатлантический альянс открывать не намерен. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В интервью Общественному ТВ Грузии – «Первому каналу» Аппатурай заявил, что НАТО по инициативе Германии намерено «помочь Грузии развивать возможности мобильной военной медицины». По его словам, еще одним новым компонентом сотрудничества станет «повышение возможностей тренингов в английском языке».

Также, отметил Джеймс Аппатурай, НАТО поможет Грузии развивать собственные проекты, чтобы те соответствовали стандартам альянса. «У Грузии есть все практические инструменты для подготовки к членству (в НАТО), – сказал он. – Это ежегодный план сотрудничества, существенный пакет и двусторонняя комиссия».

В то же время, по его словам, «на этом этапе не рассматривается создание в Грузии военной базы». «НАТО уже существенно представлено в Грузии – военным персоналом в учебном центре, в школе военного строительства, в Грузии есть гражданский и военные офисы НАТО. Многие страны – члены НАТО имеют здесь военный персонал», – заявил он.

Ранее бывший заместитель генсека НАТО и экс-посол США в России Александр Вершбоу заявил, что для Украины и Грузии может быть выработан новый статус – «ассоциированных членов» Североатлантического альянса.

После размещения в Нагорном Карабахе российских миротворцев в Грузии заговорили, что в стране следует разместить военную базу НАТО.