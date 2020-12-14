В Ставропольском крае пенсионеры стали пользоваться услугой «Санаторий на дому»

Сервисом «Санаторий на дому» в Железноводске (Ставропольский край) в 2020 году воспользовались около 40 пенсионеров. Оздоровительные процедуры для них проводились в домашних условиях, рассказал глава города-курорта Евгений Моисеев.

«В Железноводске среди пожилых граждан набирает популярность «Санаторий на дому». Сервис появился на курорте в рамках реализации федеральной программы «Старшее поколение» национального проекта «Демография». На сегодняшний день услугой «Санаторий на дому» в городе воспользовались уже около 40 пожилых жителей Железноводска», –приводит его слова ТАСС.

По его словам, для каждого человека составляется индивидуальный план оздоровительных процедур, так называемая «санаторная карта», осуществляется осмотр, а также предоставление медицинских и санаторных услуг. Воспользоваться этим сервисом могут маломобильные и немобильные граждане пожилого возраста и инвалиды, являющиеся получателями социальных услуг в форме социального обслуживания на дому. К программе привлечены профессиональные медицинские работники и волонтеры.

Моисеев добавил, что также ежедневно ведется мониторинг удовлетворенности качеством оказанных услуг, а цель программы – уменьшение потребности в госпитализации и снижение частоты обострений хронических заболеваний у пожилых граждан.

«Также в Железноводске в рамках федеральной программы «Старшее поколение» национального проекта «Демография» активное развивается движение «Серебряное волонтерство». Волонтеры «серебряного» возраста активно участвуют в общественной жизни курорта, проводят экологические акции и побеждают в спортивных соревнованиях регионального уровня», – отметил глава Железноводска.