Песков дал емкую характеристику статье про «второе отравление» Навального

Британское издание Sunday Times, которое опубликовало статью о якобы двух попытках отравить блогера Алексея Навального, – это «воскресное чтиво в халате», а сама новость является «ерундой», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Все-таки Sunday Times – воскресное чтиво такое в халате. Как бы вам сказать, вы знаете, есть фейки информационные, а есть уже такие сообщения, которые, наверное, можно таким емким английским словом... есть такое английское слово bullshit (ерунда). Вот это bullshit. Большего не буду говорить», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

Накануне британская газета Times со ссылкой на анонимные источники в разведке сообщила, что блогера Алексея Навального якобы пытались отравить во второй раз, когда он лежал в искусственной коме в Омске. Также в статье утверждается, что данную информацию спецслужбам Великобритании сообщили их коллеги из Германии.

Политолог Олег Матвейчев заявил газете ВЗГЛЯД, что «британцы превращают Навального в смешного человека, над бессмертием которого хохочет весь мир». В то же время юрист Илья Ремесло считает, что публикация Times «рассчитана на дегенератов».

Напомним, на Западе утверждают, что Навальный был якобы отравлен в России. ОЗХО заявила, что в анализах блогера было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. При этом информацию скрывают как власти Германии, даже в ответ на официальные запросы Москвы, так и сами участники этой истории.

Кремль подчеркивал, что Москва готова к всестороннему взаимодействию с Германией, и отмечал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было.

Между тем Евросоюз и Великобритания ввели в действие санкции в отношении шести россиян и научного института в связи с «делом Навального». Россия ввела ответные санкции. Глава МИД России Сергей Лавров счел неприемлемым поведение Германии в ситуации вокруг Навального.