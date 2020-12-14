Украина приготовила к экспорту в Турцию бракованные пулеметы

Госкомпания «Укрспецэкспорт» подала в суд на киевский завод «Кузница на Рыбальском», требуя возмещения убытков в сумме 38,7 млн гривен (1,38 млн долларов). Предметом спора стали бракованные пулеметы КУМ-7,62 мм, предназначенные для экспорта в Турцию, сообщили СМИ.

В 2018 году «Укрспецэкспорт» стал посредником между «Кузней» и турецкой компанией К.В.А.Т. в продаже последней партии ручных пулеметов и комплектующих к ним. Однако испытания КУМ (аббревиатура расшифровывается как «кулемет» (пулемет) украинский модернизированний) показали, что оружие ненадлежащего качества, в связи с чем турки расторгли контракт, пишет «Российская газета».

Завод обвинил в срыве поставок сам «Укрспецэкспорт». По договору киевляне обязывались изготовить сами пулеметы, а стволы для них должен был найти оружейный экспортер. В итоге вместо необходимых 2800 штук было поставлено 1173 – производства НПО «Техимпекс» – и 90% из них оказались бракованными.

«Спецэкспорт» предоставил акт, что некоторые из подготовленных к продаже пулеметы (даже без учета стволов) были подержанными, разного цвета, имели царапины и повреждения.

Ранее украинские СМИ рассказывали о «страшном оружии», которое уже получили вооруженные силы страны. Речь тогда также шла о реактивной системе залпового огня «Ольха», которая, как говорилось в публикации, якобы способна «выжигать» российские войска «в случае вторжения».

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала, стоит ли России бояться украинских ракет.