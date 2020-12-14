Состоялся второй испытательный пуск тяжелой «Ангары-А5»

Космические войска ВКС России провели второй испытательный пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» с габаритно-массовым макетом полезной нагрузки с космодрома Плесецк, сообщили в пресс-службе Минобороны.

«Боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил осуществлен испытательный пуск ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» с габаритно-массовым макетом полезной нагрузки», – передает ТАСС сообщение Минобороны.

Ракета стартовала в 08.50 мск с пусковой установки площадки № 35 Государственного испытательного космодрома Минобороны РФ (космодром Плесецк) в Архангельской области. Как уточнили в ведомстве, все предстартовые операции и старт ракеты космического назначения «Ангара-А5» прошли в штатном режиме.

В Минобороны добавили также, что «Ангара-А5» взята во время полета на сопровождение наземными средствами ВКС.



«Ангара-А5» в расчетное время – 8.53 мск принята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова Космических войск Воздушно-космических сил», – передает РИА «Новости» сообщение Минобороны.

«Ангара» – семейство российских ракет-носителей от легкого до тяжелого класса. Новое семейство использует экологически чистые компоненты топлива. Пока было проведено только два запуска, оба с космодрома Плесецк: легкая «Ангара-1.2ПП» стартовала в июле 2014 года, первый старт тяжелой «Ангары» состоялся 23 декабря 2014 года, тогда на орбиту был выведен макет полезной нагрузки массой 2 тонны.

Напомним, в ноябре министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что космодром Плесецк с 2025 года сможет совершать до 20 запусков ракет-носителей «Ангара» в год.