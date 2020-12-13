Путин назвал рост цен на макароны недопустимым

Президент Владимир Путин на совещании с правительством назвал недопустимым рост цен на макаронные изделия при таких урожаях зерна в России.

«Значит, смотрите... Макаронные изделия выросли на десять с половиной процентов. И продолжают подрастать. Наши граждане в большинстве – Москве и в Петербурге – там, конечно, заказывают болоньезе... – у нас народ попроще и едят макароны по-флотски. И не итальянского производства, а нашего. Ну это недопустимо! При таких урожаях», – заявил президент на совещании, фрагменты которого показали в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире канала «Россия 1», передает РИА «Новости».

По его словам, «это чисто экономические причины. «То же самое и по сахару. Да, он снизился там. Но вы же сами сказали, что достаточен для внутреннего потребления. Ну и потребляйте внутри», – подчеркнул он.

Ранее Путин выразил недоумение ситуацией, при которой доходы граждан страны падают, а безработица и цены на продукты растут, подчеркнув, что «это не шуточки».