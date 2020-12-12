Новую российскую орбитальную станцию решили сделать «вечной»

Новая российская орбитальная служебная станция, разрабатываемая ракетно-космической корпорацией «Энергия» будет иметь неограниченный срок службы, следует из материалов корпорации.

Неисчерпаемые возможности будут достигнуты за счет открытой архитектуры создания станции и заменяемости модулей, передает РИА «Новости».

По словам руководителя Института космической политики Ивана Моисеева, идея строительства аналогичной станции была предложена им госкорпорации Роскосмос еще в 2015 году. «Если изначально закладывать идеологию, при которой модуль проработал свой срок и был заменен другим, то станция становится «вечной». Не будет никакого диктата срока действия», – отметил он.

В начале декабря была представлена концепция новой российской орбитальной станции. Сообщалось, что внутренний объем российской орбитальной станции, которую предлагается создать, будет больше, чем у «Мира» и российского сегмента МКС.

Ранее в РКК «Энергия» предложили отказаться от МКС в пользу собственного орбитального проекта, так как ряд элементов МКС повреждены, а с 2025 года число отказов увеличится в несколько раз. При этом в «Энергии» пояснили, что речь о прекращении эксплуатации МКС после 2025 года не идет и решение о дальнейшей судьбе станции может быть принято только на правительственном уровне.

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