Зачем России новая орбитальная космическая станция

В РКК «Энергия» предложили отказаться от Международной космической станции в пользу собственного орбитального проекта. Дескать, ряд элементов МКС поврежден, а с 2025 года число отказов увеличится в несколько раз. Но строительство новой станции потребует колоссальных затрат. Во сколько обойдется России своя орбитальная станция и насколько целесообразны эти расходы?

Оператор российского сегмента Международной космической станции (МКС) – ракетно-космическая корпорация «Энергия» – предлагает отказаться от дальнейшей эксплуатации МКС. По словам первого замгендиректора «Энергии» и члена-корреспондента РАН Владимира Соловьева, ряд элементов на станции уже выходит из строя, а после 2025 года (до этого срока у России есть обязательства участия в программе МКС) этот процесс приобретет «лавинообразный» характер.

Поэтому России следует сконцентрироваться на создании национальной станции, считает академик. Как сообщает РИА «Новости», во время совещания в РАН Соловьев оценил дальнейшие ежегодные траты России на МКС в 10-15 млрд руб.

Позже первый замгендиректора «Энергии» уточнил свои слова и заверил, что речь о прекращении эксплуатации МКС после 2025 года не идет и решение о дальнейшей судьбе станции может быть принято только на правительственном уровне «после детальной проработки решений, которые будут предложены Роскосмосу предприятиями отрасли, отвечающими за полет станции, в первую очередь РКК «Энергия», а также [после] обсуждения с партнерами по программе МКС».

В самом «Роскосмосе» в разговоре с РБК пояснили, что слова Соловьева носили «информационный характер» и «не содержали предложений по прекращению участия в работе МКС». Однако в пресс-службе корпорации добавили, что «Роскосмос» действительно ждет от РКК «Энергия» предложений и инженерную записку по новой многофункциональной орбитальной станции».

В ходе того же совещания был представлен проект новой Российской орбитальной служебной станции (РОСС). Она будет состоять из трех-семи модулей с возможностью работы экипажа от двух до четырех человек. Также предусмотрен вариант работы в автономном режиме. Возможность ее развертывания на орбите появится после 2024 года, но точные сроки пока неизвестны.

Что касается МКС, то она находится на орбите уже почти 22 года, придя на замену советской станции «Мир», которая функционировала с 1986 по 2001 год. Первым модулем МКС стала российская «Звезда», запущенная в 1998 году. Формирование станции завершилось в 2010 году. В ее работе участвуют 14 стран, в том числе США, Россия, Канада, Евросоюз и Япония. Россия планирует в 2021 году пристыковать к МКС модуль «Наука», который вместе с модулем «НЭМ» после окончания работы международной станции станет основой для первой за 20 лет собственной станции.

При этом на протяжении трех последних месяцев экипаж МКС пытается справиться с утечкой воздуха из-за микроскопической трещины в модуле «Звезда». На Земле заверяют, что утечка не угрожает станции, а также космонавтам. Периодически сообщается о тех или иных мелких поломках, выходе из строя туалета и других важных узлов. Все это явно не идет на пользу работе космонавтов на благо науки.

На эту тему

По словам члена-корреспондента Российской академии космонавтики им. Циолковского Андрея Ионина, Россия способна создать национальную космическую станцию. Но все упирается в финансирование. «На такой проект потребуются сотни миллиардов рублей. А в ближайшие 10-15 лет – триллионы. Сейчас Россия ежегодно тратит около 100-200 млн долларов на содержание сегмента в МКС, при этом США тратят на порядок больше», – рассказал эксперт.

Ионин уверен, что МКС, скорее всего, прекратит существование. Причем, не только по техническим, но и из-за финансовых проблем. «США несут основные затраты по МКС, но сейчас они переходят к работе над лунной программой. Если они выйдут из проекта, то он не сможет существовать», – полагает собеседник.



Получается, что у России не остается иного выхода, кроме как строить собственную станцию. В пользу успешной реализации нового проекта играет отечественный опыт создания орбитальных станций, считает летчик-космонавт, герой России Сергей Волков. «Первая советская (и в мире) одномодульная пилотируемая станция «Салют» была запущена в 1971 году. Кроме того, у нашей страны есть опыт долговременной эксплуатации многомодульной станции «Мир». МКС является продолжением проекта «Мир». Скажу больше, первые 10 лет проект МКС развивался благодаря российкому сегменту», – подчеркнул Волков.

«Вопрос лишь в финансовых возможностях «Роскосмоса». Хватит ли ему денег на подобные проекты»,

– отметил собеседник. Волков также сказал, что решение о реализации собственного проекта на околоземной орбите не означает, что наша страна автоматически должна отказаться от взаимодействия с другими ведущими космическими державами в рамках долговременных совместных программ.

В свою очередь, замруководителя Федерального космического агентства (ФКА) Николай Моисеев указывает на то, что создание российской космической станции имеет ряд технических трудностей. «В 2014-2015 годах Конструкторское бюро (КБ) им. Хруничева прекратило работы по созданию модулей для станций. Если заменять МКС, то этому КБ придется начинать весь производственный процесс сначала. Никаких планов работ, даже набросков на бумаге пока не существует. За краткие сроки создать и воплотить такие проекты в жизнь вообще невозможно, на это нужны десятилетия», – убежден Моисеев.

При этом создание национальной комической станции выглядит целесообразным не только в плане изучения космоса, но и с точки зрения военной разведки. «Космические технологии всегда имели двойное назначение – гражданское и военное. Сейчас большая часть спутников в космосе – разведывательные. При СССР у нас были две военные станции – «Салют-3» и «Союз-5», а единственным заказчиком космических исследований было Министерство обороны СССР», – напомнил Моисеев.

Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев напоминает, что милитаризация космоса официально запрещена. Подобная договоренность появилась в прошлом веке. В частности, с 1967 года существует межправительственный Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела. Россия и США среди подписантов этого документа.

«Иметь в космосе вооружения, военную технику и тем более осуществлять там какие-то бои запрещено. Нужно не допускать, чтобы космос милитаризировался. Но необходимо понимать, что если американцы пойдут на милитаризацию, то Россия будет вынуждена отвечать.

Кто контролирует космос – тот контролирует Землю. И это понимание есть как у нас, так и у США.

«Звездные войны» могут превратиться в реальность, но это будет очень опасная реальность для всех жителей Земли», – отметил Перенджиев.

Эксперт подчеркивает, что космические технологии всегда были двойного назначения, а не исключительно научного. «Будущую российскую орбитальную станцию можно использовать как в военных целях, так и исключительно в научных и гуманитарных или экономических. Но применение оружия из космоса – это сродни ядерной атаке, потому что любой такой удар может нанести вред не только противнику. Даже если не будет ответного удара, то ущерб все равно получит и та сторона, которая это оружие применяла», – предупредил эксперт.

Прежде всего такая станция, отметил Перенджиев, дает возможности для исследования земной и водной поверхности, проведения разведки, составления карт, отслеживания различных изменений в рельефе местности, что для военных является очень ценной информацией.

На ваш взгляд Нужна ли России собственная орбитальная космическая станция? Да, нужна своя станция в космосе

Нет, надо сохранить МКС или построить новую международную станцию

Нет, надо отказаться от пилотируемых полетов



Эксперты также сочли нереальным применение в России американского опыта освоения космоса за счет частных подрядчиков. «У нас за все «от и до» платит государство, а частные компании могут только соучаствовать в работе. Национальная космическая станция – это очень затратная и не окупаемая вещь. Американцы пытаются сделать свою станцию на коммерческой основе, но и у них данный проект далек от реализации», – пояснил Моисеев.

Однако нужно учитывать, что конкуренты не дремлют. Стремительно покоряющий космос Китай обильно финансирует все космические исследования из своего бюджета. К следующему году китайцы намерены завершить работу над собственной национальной космической станцией, которая будет в два раза меньше «Мира». «Китайцы очень давно работают над освоением космоса, используя советский и российский опыт», – заключил замруководителя ФКА.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД