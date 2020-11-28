Взгляд
28 ноября, суббота  |  Последнее обновление — 10:52  |  vz.ru
Разделы

Минобороны готово продать Москве аэродром Остафьево

Москва приросла военным аэродромом Остафьево ostafyevo.gazprom.ru
Минобороны РФ готово продать военный аэродром Остафьево правительству Москвы. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщили сразу два источника. Город еще при Юрии Лужкове мечтал заполучить эту землю площадью более 560 га, но аэропорт с 1997 года входит в сферу бизнес-интересов Газпрома. Какие у столицы планы на эти земли? Подробности...
Перейти в раздел…

Оппозиция и «спящие» подпитывают новые партии

На выборах-2021 пробиться в парламент могут несколько новых партий Михаил Воскресенский/РИА Новости
В Госдуму следующего созыва могут пройти несколько новых партий. Новичкам вполне по силам не только отобрать часть электората у некоторых парламентских партий, но и привлечь на свою сторону сторонников несистемной оппозиции. Кроме того, считают политологи, новые партии приведут за собой на избирательные участки и тех, кто раньше вообще не ходил на выборы. Подробности...
Перейти в раздел…

Зачем России новая орбитальная космическая станция

С каждым годом МКС создает все больше технических проблем своим обитателям NASA
В РКК «Энергия» предложили отказаться от Международной космической станции в пользу собственного орбитального проекта. Дескать, ряд элементов МКС поврежден, а с 2025 года число отказов увеличится в несколько раз. Но строительство новой станции потребует колоссальных затрат. Во сколько обойдется России своя орбитальная станция и насколько целесообразны эти расходы? Подробности...
Перейти в раздел…

Польша и Венгрия выкручивают Евросоюзу руки

Лидеры Польши и Венгрии нашли общий язык против остальных стран ЕС Maciej Gillert/Xinhua/Global Look Press
Две страны Евросоюза подняли бунт против всех остальных членов этого политического сообщества. Польша и Венгрия объединились, чтобы добиться получения почти двухсот миллиардов евро из специальных фондов ЕС. Но дело не только и не столько в деньгах – на кону то, что принято называть европейскими ценностями и верховенством закона. Заставят ли две небольшие страны капитулировать Евросоюз? Подробности...
Перейти в раздел…

Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
Перейти в раздел…

Нюрнбергский процесс до сих пор вызывает вопросы

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
И, слово за слово, он с гордостью заявляет, что его отца убили в Сталинграде русские (нет, не «погиб», не «пал», а именно «убили русские» – er wurde ermordet), и смотрит с вызовом, как будто я должен в чем-то покаяться и извиниться за Дом Павлова. Подробности...
Обсуждение: 36 комментариев

Как подготовить спецназ к уничтожению американских ракет

Сергей Козлов
Сергей Козлов, ветеран спецназа
Почему обнаружение и уничтожение американских ракет средней и малой дальности было важнейшей задачей советского спецназа в пору холодной войны? Мало ли у нас было средств разведки и поражения в те годы? Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Россия должна вмешиваться во внутренние дела «партнеров»

Александр Тимохин
Александр Тимохин, журналист
Подлинная независимость – для тех стран и народов, которые в силах ей распорядиться без вреда для себя и для России. Нам пора сделать это базовым принципом нашей политики, иначе Карабах раз за разом будет повторяться в разных местах. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
Перейти в раздел…

Латвия попросила Россию о помощи

Киргизам предложили отказаться от русского

Кто подсадил Америку на наркотики

Перейти в раздел…

Мир прощается с легендарным Диего Марадоной

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет из-за остановки сердца. После его смерти в Аргентине объявили трехдневный траур. Поклонники величайшего футболиста 20-го века во всем мире выражают свою скорбь
Подробности...

Голая активистка Femen изобразила в Киеве «девочку на шаре»

Обнаженная активистка Femen провела перед зданием администрации президента Украины акцию против «насилия». Очевидно, сеанс стриптиза приурочен к стартовавшей в среду всемирной акции «16 дней против насилия». Активистка воссоздала образ «девочки на шаре» из известной картины Пикассо
Подробности...

На Приморье обрушился самый мощный ледяной шторм за последние 30 лет

Три дня во Владивостоке продолжался ледяной шторм. В результате разгула стихии было обесточено несколько районов города, наблюдаются перебои с подачей воды. Только по предварительным подсчетам, ущерб в Приморье оценивается в 80 миллионов рублей
Подробности...
Перейти в раздел…
16:31

В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

Сотрудники учреждений культуры Бурятии – порядка 300 человек – прошли курсы повышения квалификации благодаря федеральному проекту «Творческие люди» нацпроекта «Культура», сообщили в Минкультуры республики.
Подробности...
16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
Подробности...
17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
Подробности...
Перейти в раздел…
У ваших детей были конфликты с учителями в школе?
  • Да, по вине ребенка

  • Да, по вине учителя

  • Не было
Нужна ли России собственная орбитальная космическая станция?
  • Да, нужна своя станция в космосе

  • Нет, надо сохранить МКС или построить новую международную станцию

  • Нет, надо отказаться от пилотируемых полетов
Как вы оцениваете эмоциональное состояние окружающих вас людей?
  • Позитивное

  • Нейтральное

  • Тревожное

  • Подавленное

  • Агрессивное
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: В России за сутки выявили 27,1 тыс. случаев коронавируса
    Иран заявил о причастности США к убийству физика-ядерщика В Киеве решили заставить глухонемых учить украинский язык жестов Онищенко выступил против всеобщей вакцинации россиян от COVID-19 Украинская певица жестко ответила подписчикам на травлю из-за русского языка
    Москва заявила протест США за заход эсминца в российские воды Сбербанк предупредил о новом виде мошенничества Иран обратился в СБ ООН в связи с убийством физика-ядерщика Энтузиасты добрались до таинственного артефакта в пустыне штата Юта
    В США российские Су-35 назвали «убийцами» Эксперт объяснил переход в РФ способного достроить «Северный поток-2» судна Норвежца уволили из армии из-за русских корней В США расширили способы казни осужденных преступников

    «стратегически важные»


    Помпео объяснил введение санкций против российских компаний

    «ничего не решаю»


    Лукашенко назвал Тихановскую «лохушкой»

    исход конфликта


    Британцы после запуска «Циркона» усомнились, что войну с Россией можно выиграть

    Видео

    эксклюзивный материал


    Минобороны готово продать Москве аэродром Остафьево

    сертификационные услуги


    У смотрящих за стройкой «Северного потока – 2» норвежцев сдали нервы

    статус официального языка


    Киргизы делают выбор между нищетой и русским языком

    будущее назначение


    Байден внесет смуту в «женский клан» американской разведки

    независимость Карабаха


    Франция сыграла антироссийский спектакль для Армении

    новые вопросы


    Игорь Мальцев: Нюрнбергский процесс до сих пор вызывает вопросы

    подлинная независимость


    Александр Тимохин: Россия должна вмешиваться во внутренние дела «партнеров»

    важная задача


    Сергей Козлов: Как подготовить спецназ к уничтожению американских ракет

    на ваш взгляд


    У ваших детей были конфликты с учителями в школе?

    Зачем России новая орбитальная космическая станция

    С каждым годом МКС создает все больше технических проблем своим обитателям    28 ноября 2020, 09:30
    Фото: NASA
    Текст: Артур Приймак,
    Александр Рыбин

    В РКК «Энергия» предложили отказаться от Международной космической станции в пользу собственного орбитального проекта. Дескать, ряд элементов МКС поврежден, а с 2025 года число отказов увеличится в несколько раз. Но строительство новой станции потребует колоссальных затрат. Во сколько обойдется России своя орбитальная станция и насколько целесообразны эти расходы?

    Оператор российского сегмента Международной космической станции (МКС) – ракетно-космическая корпорация «Энергия» – предлагает отказаться от дальнейшей эксплуатации МКС. По словам первого замгендиректора «Энергии» и члена-корреспондента РАН Владимира Соловьева, ряд элементов на станции уже выходит из строя, а после 2025 года (до этого срока у России есть обязательства участия в программе МКС) этот процесс приобретет «лавинообразный» характер.

    Поэтому России следует сконцентрироваться на создании национальной станции, считает академик. Как сообщает РИА «Новости», во время совещания в РАН Соловьев оценил дальнейшие ежегодные траты России на МКС в 10-15 млрд руб.

    Позже первый замгендиректора «Энергии» уточнил свои слова и заверил, что речь о прекращении эксплуатации МКС после 2025 года не идет и решение о дальнейшей судьбе станции может быть принято только на правительственном уровне «после детальной проработки решений, которые будут предложены Роскосмосу предприятиями отрасли, отвечающими за полет станции, в первую очередь РКК «Энергия», а также [после] обсуждения с партнерами по программе МКС».

    В самом «Роскосмосе» в разговоре с РБК пояснили, что слова Соловьева носили «информационный характер» и «не содержали предложений по прекращению участия в работе МКС». Однако в пресс-службе корпорации добавили, что «Роскосмос» действительно ждет от РКК «Энергия» предложений и инженерную записку по новой многофункциональной орбитальной станции».

    В ходе того же совещания был представлен проект новой Российской орбитальной служебной станции (РОСС). Она будет состоять из трех-семи модулей с возможностью работы экипажа от двух до четырех человек. Также предусмотрен вариант работы в автономном режиме. Возможность ее развертывания на орбите появится после 2024 года, но точные сроки пока неизвестны.

    Что касается МКС, то она находится на орбите уже почти 22 года, придя на замену советской станции «Мир», которая функционировала с 1986 по 2001 год. Первым модулем МКС стала российская «Звезда», запущенная в 1998 году. Формирование станции завершилось в 2010 году. В ее работе участвуют 14 стран, в том числе США, Россия, Канада, Евросоюз и Япония. Россия планирует в 2021 году пристыковать к МКС модуль «Наука», который вместе с модулем «НЭМ» после окончания работы международной станции станет основой для первой за 20 лет собственной станции.

    При этом на протяжении трех последних месяцев экипаж МКС пытается справиться с утечкой воздуха из-за микроскопической трещины в модуле «Звезда». На Земле заверяют, что утечка не угрожает станции, а также космонавтам. Периодически сообщается о тех или иных мелких поломках, выходе из строя туалета и других важных узлов. Все это явно не идет на пользу работе космонавтов на благо науки.

    По словам члена-корреспондента Российской академии космонавтики им. Циолковского Андрея Ионина, Россия способна создать национальную космическую станцию. Но все упирается в финансирование. «На такой проект потребуются сотни миллиардов рублей. А в ближайшие 10-15 лет – триллионы. Сейчас Россия ежегодно тратит около 100-200 млн долларов на содержание сегмента в МКС, при этом США тратят на порядок больше», – рассказал эксперт.

    Ионин уверен, что МКС, скорее всего, прекратит существование. Причем, не только по техническим, но и из-за  финансовых проблем. «США несут основные затраты по МКС, но сейчас они переходят к работе над лунной программой. Если они выйдут из проекта, то он не сможет существовать», – полагает собеседник.

    Получается, что у России не остается иного выхода, кроме как строить собственную станцию. В пользу успешной реализации нового проекта играет отечественный опыт создания орбитальных станций, считает летчик-космонавт, герой России Сергей Волков. «Первая советская (и в мире) одномодульная пилотируемая станция «Салют» была запущена в 1971 году. Кроме того, у нашей страны есть опыт долговременной эксплуатации многомодульной станции «Мир». МКС является продолжением проекта «Мир». Скажу больше, первые 10 лет проект МКС развивался благодаря российкому сегменту», – подчеркнул Волков.   

    «Вопрос лишь в финансовых возможностях «Роскосмоса». Хватит ли ему денег на подобные проекты»,

    – отметил собеседник. Волков также сказал, что решение о реализации собственного проекта на околоземной орбите не означает, что наша страна автоматически должна отказаться от взаимодействия с другими ведущими космическими державами в рамках долговременных совместных программ.

    В свою очередь, замруководителя Федерального космического агентства (ФКА) Николай Моисеев указывает на то, что создание российской космической станции имеет ряд технических трудностей. «В 2014-2015 годах Конструкторское бюро (КБ) им. Хруничева прекратило работы по созданию модулей для станций. Если заменять МКС, то этому КБ придется начинать весь производственный процесс сначала. Никаких планов работ, даже набросков на бумаге пока не существует. За краткие сроки создать и воплотить такие проекты в жизнь вообще невозможно, на это нужны десятилетия», – убежден Моисеев.

    При этом создание национальной комической станции выглядит целесообразным не только в плане изучения космоса, но и с точки зрения военной разведки. «Космические технологии всегда имели двойное назначение – гражданское и военное. Сейчас большая часть спутников в космосе – разведывательные. При СССР у нас были две военные станции – «Салют-3» и «Союз-5», а единственным заказчиком космических исследований было Министерство обороны СССР», – напомнил Моисеев.

    Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев напоминает, что милитаризация космоса официально запрещена. Подобная договоренность появилась в прошлом веке. В частности, с 1967 года существует межправительственный Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела. Россия и США среди подписантов этого документа.

    «Иметь в космосе вооружения, военную технику и тем более осуществлять там какие-то бои запрещено. Нужно не допускать, чтобы космос милитаризировался. Но необходимо понимать, что если американцы пойдут на милитаризацию, то Россия будет вынуждена отвечать.

    Кто контролирует космос – тот контролирует Землю. И это понимание есть как у нас, так и у США.

    «Звездные войны» могут превратиться в реальность, но это будет очень опасная реальность для всех жителей Земли», – отметил Перенджиев.

    Эксперт подчеркивает, что космические технологии всегда были двойного назначения, а не исключительно научного. «Будущую российскую орбитальную станцию можно использовать как в военных целях, так и исключительно в научных и гуманитарных или экономических. Но применение оружия из космоса – это сродни ядерной атаке, потому что любой такой удар может нанести вред не только противнику. Даже если не будет ответного удара, то ущерб все равно получит и та сторона, которая это оружие применяла», – предупредил эксперт.

    Прежде всего такая станция, отметил Перенджиев, дает возможности для исследования земной и водной поверхности, проведения разведки, составления карт, отслеживания различных изменений в рельефе местности, что для военных является очень ценной информацией. 

    На ваш взгляд

     
    Нужна ли России собственная орбитальная космическая станция?



    Обсуждение:  17 комментариев


    Эксперты также сочли нереальным применение в России американского опыта освоения космоса за счет частных подрядчиков. «У нас за все «от и до» платит государство, а частные компании могут только соучаствовать в работе. Национальная космическая станция – это очень затратная и не окупаемая вещь. Американцы пытаются сделать свою станцию на коммерческой основе, но и у них данный проект далек от реализации», – пояснил Моисеев.

    Однако нужно учитывать, что конкуренты не дремлют. Стремительно покоряющий космос Китай обильно финансирует все космические исследования из своего бюджета. К следующему году китайцы намерены завершить работу над собственной национальной космической станцией, которая будет в два раза меньше «Мира». «Китайцы очень давно работают над освоением космоса, используя советский и российский опыт», – заключил замруководителя ФКА.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •