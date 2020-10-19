В российском сегменте МКС сломался туалет

Вышел из строя туалет в российском сегменте МКС, сообщил космонавт Анатолий Иванишин.

В разговоре с Центром управления полетами он сообщил, что экипаж пытается устранить неисправность. В ЦУПе оценили ситуацию как «очень плохую», не исключено, что в устройстве возник пузырь. Туалет в российском сегменте МКС уже ломался около недели назад. На МКС работает два туалета – в российском и американском сегментах, передает РЕН ТВ.

«(В туалете) лампочка (горит) «Консервант некачественный», – приводит слова Иванишина РИА «Новости». Кроме того, Иванишин сообщил об отказе системы получения кислорода и задымлении пылесоса. В ЦУПе не исключили, что проблемы с системой получения кислорода связаны со стыковкой кабелей Иваном Вагнером в другой части российского модуля «Звезда».

В ноябре 2019 года сообщалось, что на борту МКС не работал ни один туалет, экипаж был вынужден пользоваться «памперсами». Американский туалет ломался дважды за две недели. Также сообщалось, что на американском сегменте МКС неисправность туалета смогли починить только после нескольких месяцев постоянного срабатывания сигнала о некачественном консерванте.