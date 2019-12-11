Американцы второй раз за две недели сломали туалет на МКС

Туалет в американском сегменте МКС опять не работает, астронавты используют аналогичное устройство в российском сегменте, следует из текста переговоров между экипажем МКС и наземными специалистами.

Как сообщил космонавту Александру Скворцову специалист подмосковного Центра управления полетами, из-за ремонта в туалете американского сегмента астронавты будут наведываться по нужде к российским коллегам. Скворцов ответил, что принял эту информацию к сведению, передает РИА «Новости».

В пресс-службе Роскосмоса сообщили, что туалет в российском сегменте МКС функционирует нормально.

Сейчас на МКС полет совершают россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Мейр, а также итальянец Лука Пармитано.

На МКС находятся два туалета российского производства: ассенизационно-санитарное устройство (АСУ) в российском модуле «Звезда» и WHC в американском модуле Tranquility.

Напомним, 27 ноября сообщалось, что на борту МКС не работает ни один туалет, астронавты вынуждены пользоваться «памперсами».

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