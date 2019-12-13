На американском сегменте МКС после нескольких месяцев поломки починили туалет

Астронавты отремонтировали туалет, много месяцев назад сломавшийся на американском сегменте Международной космической станции (МКС), сообщил официальный представитель НАСА.

В НАСА сообщили, что «туалет был отремонтирован», передает РИА «Новости».

В течение последних нескольких месяцев астронавты вместе с наземными специалистами пытались разобраться с причиной постоянного срабатывания сигнала о некачественном консерванте, использующемся в туалете. Проблему решили заменой емкости с консервантом и насоса-дозатора.

Ранее стало известно, что американцы второй раз за две недели сломали туалет на МКС.

27 ноября сообщалось, что на борту МКС не работает ни один туалет, астронавты вынуждены пользоваться «памперсами».

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