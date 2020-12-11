МИД Ирана вызвал посла Турции после стихотворения Эрдогана

Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Турции после того, как президент Тайип Эрдоган прочитал в Баку стихотворение о «насильственном отделении районов» в Иране.

«Посол Турции в Иране был вызван в ответ на неприемлемые заявления господина Эрдогана в ходе визита в Баку. Послу было сказано, что Иран никому не позволит вмешиваться в вопросы территориальной целостности. История тому свидетель – (Иран) не будет пасовать в вопросах национальной безопасности», – передает сообщение МИДа РИА «Новости».

В четверг Эрдоган, выступая в Баку на военном параде в честь завершения военных действий в Карабахе, прочитал строчки из стихотворения, в котором упоминалась река Арас, «насильственно разделенная» между Азербайджаном и Ираном, пишет ТАСС. Уточняется, что Арас является естественной границей между Азербайджаном и двумя иранскими провинциями, населенными преимущественно тюркскими народами.

Ранее Эрдоган на конференции в Баку заявил, что в регионе Южного Кавказа возможно и создание «платформы шести» для развития сотрудничества. Также он заявил, что подход его президента России Владимира Путина в решении кризиса в Нагорном Карабахе сыграл важную роль.

Напомним, 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Евросоюз поприветствовал прекращение боев в Карабахе.