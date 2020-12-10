Эрдоган заявил о возможности создания «платформы шести» на Южном Кавказе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, находящийся с визитом в Баку, заявил, что в регионе Южного Кавказа возможно создание «платформы шести» для развития сотрудничества.

«Мы сегодня с моим братом (Алиевым) обсуждали возможность создания платформы из шести стран – Азербайджана, Турции, России, Ирана, Грузии и при желании – Еревана, Армении. Это было бы хорошим сотрудничеством для развития региона», – сказал Эрдоган, передает РИА «Новости».

Он также заявил, что Турция готова «открыть двери» для Армении. «Мы сторонники мира в регионе, готовы открыть двери для Армении. У нас нет проблем с армянским народом», – сказал Эрдоган.

В свою очередь азербайджанский президент Ильхам Алиев также заявил, что Баку и Анкара должны сформировать новую платформу сотрудничества в регионе. «Мы готовы к послевоенному периоду. Мы должны сформировать новую платформу сотрудничества в регионе. Это может быть многосторонняя платформа. И все страны региона, которые будут участвовать в ней, могут извлечь из этого только выгоду», – сказал Алиев, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что есть традиционные форматы сотрудничества между Азербайджаном, Турцией и Грузией, а также между Азербайджаном, Россией и Ираном, Турцией, Россией и Ираном. "На этой основе мы можем создать единую платформу. Если руководство Армении сделает правильные выводы из войны, откажется от своих необоснованных притязаний и будет смотреть вперед, то тогда на этой платформе есть место и для Армении. Мы открыты для этого», – уточнил азербайджанский лидер.

Турецкий лидер Тайип Эрдоган в среду прибыл в Азербайджан с визитом для участия в военном параде.

Война в Нагорном Карабахе была официально остановлена 10 ноября. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела туда миротворческие войска. Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуши. В декабре президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об учреждении Дня победы, который будет отмечаться ежегодно 8 ноября.