На параде «великой победы» в Баку Алиеву и Эрдогану показали армянские «Грады»

В рамках проходящего в Баку парада «великой победы» Азербайджана в военных действиях в Нагорном Карабахе по площади Азадлыг провезли сожженные армянские артиллерийские установки «Град» и «Гвоздика».

Парад, посвященный победе в войне в Нагорном Карабахе, проходит в четверг днем на площади Азадлыг в Баку. Как сообщает Haqqin, на параде присутствуют президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева, а также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Эмине Эрдоган.

В параде принимают участие более трех тысяч человек, около 150 единиц боевой, в том числе современной военной техники, ракетно-артиллерийские установки, средств ПВО, а также планируется демонстрация боевых кораблей и катеров.

На параде также была представлена часть военных трофеев. В частности, по площади провезли сожженные армянские артиллерийские установки «Град» и «Гвоздика».

Командует парадом заместитель министра обороны Азербайджана, кавалер ордена «Зафар» генерал-лейтенант Керим Велиев. В ходе парада военный оркестр исполнил государственные гимны Азербайджана и Турции.

Турецкий лидер Тайип Эрдоган в среду прибыл в Азербайджан с визитом для участия в военном параде.

Война в Нагорном Карабахе была официально остановлена 10 ноября. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела туда миротворческие войска. Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуши. В декабре президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об учреждении Дня победы, который будет отмечаться ежегодно 8 ноября.