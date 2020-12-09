Эрдоган прилетел в Баку для участия в параде после событий в Карабахе

Турецкий лидер Тайип Эрдоган в среду прибыл в Азербайджан с визитом, он планирует принять участие в военном параде, сообщают азербайджанские СМИ.

Эрдоган намерен присутствовать на параде в честь окончания военных действий в Нагорном Карабахе, мероприятие запланировано на 10 декабря, передает ТАСС со ссылкой на информационное агентство АзерТАдж.

По данным дипломатических источников, в четверг Эрдоган намерен провести переговоры с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. По их итогам планируется подписание двусторонних документов.

Война в Нагорном Карабахе была официально остановлена 10 ноября. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела туда миротворческие войска. Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуши.