Алиев изменил дату учрежденного в Азербайджане Дня победы в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев перенес с 10 на 8 ноября День победы, приуроченный к событиям в Нагорном Карабахе, сообщили в администрации азербайджанского лидера.

Там напомнили, что по распоряжению Алиева от 2 декабря в стране был учрежден День победы, который было решено ежегодно отмечать 10 ноября. Однако 10 ноября в Турции отмечается День памяти основателя республики Мустафы Кемаля Ататюрка, в связи с чем Алиев «принял решение об изменении даты Дня победы». Теперь он будет отмечаться ежегодно 8 ноября, уточнили в администрации, передает RT.

Накануне Алиев своим распоряжением учредил в Азербайджане в связи с завершением войны в Карабахе День победы и постановил, что он будет отмечаться ежегодно 10 ноября.

Днем ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об учреждении Дня победы, который будет отмечаться ежегодно 10 ноября – в день, когда завершились военные действия в Нагорном Карабахе. Кроме того, сообщалось, что президент Турции Тайип Эрдоган планирует посетить Баку 9-10 декабря для участия в параде победы.

10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела туда миротворческие войска. Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуши. Азербайджан разрешил Армении вывести людей из Кельбаджарского района не 15 ноября, как договаривались изначально, а 25 ноября.