Алиев учредил в Азербайджане день победы в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об учреждении дня победы, который будет отмечаться ежегодно 10 ноября – в день, когда завершились военные действия в Нагорном Карабахе.

«Ежегодно торжественно отмечать 10 ноября в Азербайджанской Республике как День Победы», – говорится в документе, передает ТАСС.

10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела туда миротворческие войска.

Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуши. Азербайджан разрешил Армении вывести людей из Кельбаджарского района не 15 ноября, как договаривались изначально, а 25 ноября.