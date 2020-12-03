Эрдоган приедет на военный парад в Баку

Президент Турции Тайип Эрдоган планирует посетить Баку 9-10 декабря, сообщил представитель пресс-службы турецкого лидера.

«Планируется, что наш уважаемый президент посетит Азербайджан с визитом 9-10 декабря», – говорится в полученном РИА «Новости» сообщении пресс-службы турецкого лидера.

Ранее источник в Баку сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибудет в Азербайджан 10 декабря для участия в военном параде.

Днем ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об учреждении дня победы, который будет отмечаться ежегодно 10 ноября – в день, когда завершились военные действия в Нагорном Карабахе.

10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела туда миротворческие войска. Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуши. Азербайджан разрешил Армении вывести людей из Кельбаджарского района не 15 ноября, как договаривались изначально, а 25 ноября.