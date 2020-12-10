Эрдоган заявил о важной роли Путина в урегулировании в Карабахе

Турецкий лидер Тайип Эрдоган на корнференции в Баку заявил, что подход его российского коллеги в решении кризиса в Нагорном Карабахе сыграл важную роль.

«Я не могу отбросить подходы господина Путина. Его позитивное отношение помогло привести этот процесс в позитивном направлении. Я хочу также придать значение той платформе [для обеспечения региональной безопасности], о которой сказал мой брат [президент Азербайджана Ильхам Алиев]. В эту платформу могут быть включены Россия, Турция, Азербайджан, Иран, Грузия и, если она согласится, Армения», – заявил Эрдоган, передает ТАСС.

Эрдоган добавил, что у Турции нет проблем с армянским народом. «У нас проблемы с руководством Армении. Если они сделают позитивные шаги, то мы можем открыть нашу границу с Арменией», – заключил он.

Напомним, 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Евросоюз поприветствовал прекращение боев в Карабахе.

11 ноября главы военных ведомств России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Карабахе.