Путин поручил жестче реагировать на нарушение прав российских журналистов за рубежом

Российскому руководству стоит быстрее и жестче реагировать на нарушения прав российских журналистов за рубежом, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с членами СПЧ.

На мероприятии главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев обратился к президенту с призывом жестче реагировать на нарушения прав российских журналистов, передает ТАСС.

«Когда мы сталкиваемся с элементами явного нарушения прав журналистского сообщества, во всяком случае, наших журналистов за рубежом, то здесь реагировать нужно быстро и пожестче. Здесь я с вами согласен. Будем вместе работать», – ответил Путин.

Министерство иностранных дел оказывает поддержку российским представителям СМИ, но этого недостаточно, сказал глава государства. «Я, конечно, дам дополнительные указания МИД, но просил бы и вас тоже сориентировать своих коллег, все журналистское сообщество, чтобы по линии общественных организаций показывать, что же происходит на самом деле», – сказал президент.

Во многих странах, пытающихся строить отношения с Россией как с конкурентом, начинают «прижимать» представителей российских СМИ, отметил он. «Несмотря на пропагандируемую свободу слова, на самом деле придерживаются другого – своего собственного информационного контента в интересах обеспечения своей внутренней и внешней политики. Это используется как инструмент достижения своих целей на международной арене. В данном случае, в отношении Российской Федерации», – пояснил Путин.

Глава государства добавил, что даст поручения своим полномочным представителям в федеральных округах, чтобы проработать проблемы со свободой деятельности журналистов в регионах. «По сути, вы правы. И правда ваша заключается в том, что какие бы мероприятия и события ни происходили – разрешенные, не разрешенные властями – журналист должен иметь право свободно об этом сказать и эту информацию распространить. Вы обратили внимание на то, что в Москве, Московской области в целом такая практика выстроилась, и попросили, чтобы было дано поручение полпредам в регионах проработать. Обещаю, что такое поручение будет дано», – сказал он.

Работа журналистов дает в том числе и президенту возможность получать «достоверные, объективные и своевременные», сказал Путин.» Это очень важно. И обязательно мы этим займемся», – отметил Путин.

Также в ходе совещания глава государства отметил, что Россия не занимается цензурой в мировом медиапространстве, но вынуждена отвечать на такие действия со стороны других стран.

Иностранные компании периодически закрывают доступ к российским аккаунтам и отдельным публикациям. Всего за последние годы в зарубежный черный список попали около 200 русскоязычных каналов. Среди них РИА «Новости», RT, Sputnik и «Россия 1», «Царьград», Anna News, News Front, ФАН, «Крым 24» и другие. Роскомнадзор неоднократно призывал Запад отказаться от цензуры.