Бургомистр Трира заявил об умышленном наезде автомобиля на людей

Водитель, наехавший на людей в германском Трире, действовал умышленно, «в приступе ярости», заявил обер-бургомистр города Вольфрам Лайбе. По данным телеканала N24, водитель двигался в пешеходной зоне со скоростью 70 километров в час.

СМИ сообщают, что мужчина был за рулем автомобиля Range Rover, мотивы водителя пока неизвестны, он задержан, передает РИА «Новости».

BREAKING: At least two people were killed, several injured after a car drove into pedestrians in the german city of #Trier. An investigation is underway and it's unclear if it's terror related pic.twitter.com/xrQe97AOxo — BNL NEWS (@BreakingNLive24) December 1, 2020

По словам бургомистра, погибли по меньшей мере два человека. «У нас установлено двое убитых и до 15 человек пострадавших, в том числе тяжело», – сказал Лайбе, добавив, что на месте работают медики и кареты скорой помощи, «мы пытаемся спасти людей».

Germany: At least 2 dead, 10 injured after car crashes into pedestrians in #Trier pic.twitter.com/9tdhB6OkRo — Amichai Stein (@AmichaiStein1) December 1, 2020

Напомним, полиция города Трир в Германии сообщила о наезде автомобиля на людей в пешеходной зоне, в результате чего пострадали несколько человек.