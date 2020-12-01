Эксперт: Грузия находится перед угрозой дефолта

Эксперт по экономическим вопросам Акакий Цомая назвал «критическим» объем внешнего долга Грузии и заявил, что страна находится перед угрозой дефолта, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

В интервью грузинскому информационному агентству «Интерпрессньюс» эксперт отметил, что «когда долг достигает критической отметки, мировое сообщество оценивает это как риск дефолта».

По его словам, большой риск также содержится в обесценивании национальной валюты – лари.

«Иностранные кредиторы могут теперь воздерживаться от сотрудничества или выделять займы под кабальные проценты», – сказал Цомая.

«Риск встать перед угрозой дефолта – это катастрофа, инвесторы уйдут», – отметил он.

Говоря о предполагаемом в будущем году со стороны МВФ росте экономики Грузии в 4,3%, Цомая сказал, что это «нереалистично».

«Многое зависит от возобновления туризма», – отметил Акакий Цомая.

Падение роста экономики Грузии в 2020 году оценено в 5%.

Госбюджет Грузии, который должен утвердить парламент на 2021 год, равен 16,7 млрд лари (более 5,4 млрд долларов). Это примерно на 480 млн долларов меньше бюджета–2020. На покрытие долгов предусмотрено 2,8 млрд лари, тогда как внешний долг достиг 27,7 млрд лари (8,36 млрд долларов).