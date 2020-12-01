Посол России в Вене обвинил Киев в невыполнении договоренностей «нормандского» саммита

Пять важных договоренностей саммита «нормандской четверки», состоявшегося в Париже в 2019 году, остаются не выполнены из-за позиции Украины, написал российский посол в Вене Дмитрий Любинский в австрийской газете Wiener Zeitung в связи с приближающейся годовщиной саммита.

«Совместно согласованные итоги Парижского саммита содержали семь конкретных шагов, которые должны были быть выполнены к апрелю 2020 года. Что же удалось реализовать к настоящему моменту? Голые факты свидетельствуют – не особо много: удалось реализовать только два пункта, да и то лишь частично», – отметил Любинский, передает ТАСС.

Посол констатировал, что, во-первых, в декабре 2019 года и апреле 2020 года между Киевом и Донбассом состоялся обмен 234 удерживаемыми лицами. «При этом украинская сторона не в полной мере выполнила свои обязательства по юридической очистке от преследования части из освобожденных», – написал посол. Во-вторых, в июле 2020 года «с большим трудом из-за противодействия Киева Трехсторонняя контактная группа одобрила «меры по усилению режима прекращения огня», которые опять-таки соблюдаются только частично», добавил дипломат.

По словам посла, «остальные пять важных договоренностей остаются нереализованными исключительно из-за позиции Украины». «Вместо реализации решений глав четырех государств из Киева слышны лишь отговорки. Попытки дезавуировать достигнутые с большим трудом и четко очерченные шаги в рамках Комплекса мер, видимо, также являются частью этой стратегии. Отсутствие политической воли нельзя просто так бесконечно списывать или маскировать постоянными обвинениями Москвы во всех смертных грехах», – написал он.

Любинский обратил внимание, что совсем недавно Украина представила так называемый план совместных шагов, который в одностороннем порядке полностью перечеркивает дух и содержание минских и парижских договоренностей. Он резюмировал, что перспективы проведения следующего саммита в нормандском формате становятся все более туманными. «Ведь переговоры имеют смысл лишь тогда, когда все стороны готовы выполнять выработанные на них договоренности. Пока это, к сожалению, далеко не так», – подчеркнул посол.

Ранее в МИД заявили, что Франция должна более ответственно исполнять роль сопосредника в рамках нормандского формата, предполагающего беспристрастное отношение к Киеву, Донецку и Луганску.

Перед этим представитель Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что новый план действий Украины по Донбассу направлен не на мирное решение конфликта, а на постепенный силовой захват территорий. Также сообщалось, что Киев может продлить закон об особом статусе Донбасса, но в него не включат «формулу Штайнмайера».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что урегулирование ситуации в Донбассе возможно при выполнении минских соглашений, а не при их подмене.