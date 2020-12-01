Посол России в Вене обвинил Киев в невыполнении договоренностей «нормандского» саммита

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1 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 13:45  |  vz.ru
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Евросоюз выгоняет рыбаков из Прибалтики в Россию

Европа кинула латышских рыбаков без улова Тимур Субханкулов/ТАСС
Евросоюз забивает очередной гвоздь в крышку гроба прибалтийской рыбной промышленности. Страны Балтии еще не успели оправиться от запрета на экспорт шпрот в Россию, как по ним был нанесен новый удар – Брюссель запретил прибалтам вылов рыбы. Рыбацкие корабли пошли в металлолом, а морякам осталась только одна дорога – на Восток. Подробности...
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Санду решила всерьез поссориться с Россией

Майя Санду освоилась в роли нового президента и уже позволяет себе резкий тон в адрес России DUMITRU DORU/EPA/ТАСС
Майя Санду призвала убрать российскую армию из Приднестровья, заменив ее на миротворцев из ОБСЕ. При этом свой первый визит она обещала нанести в Киев. В самом Приднестровье к такой риторике отнеслись с опаской. Там не исключают, что Санду попытается убедить Зеленского в выгодности территориальной рокировки – обменять Приднестровье на южную Бессарабию. Тогда Молдавии уже ничего не помешает войти наконец в состав Румынии. Подробности...
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Испытания вакцин от COVID-19 преподносят сюрпризы

Российская вакцина занимает достойное место в ряду конкурентов XINHUA/Global Look Press
Десятки научных коллективов продолжают экстренную разработку спасительной вакцины от коронавируса. Какие результаты испытаний показывают сегодня лидеры этого всемирного соревнования и что говорят зарубежные специалисты о российской разработке «Спутник V»? Подробности...
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Победа польского «майдана» тоже навредит интересам России

Польская молодежь зачастую не разделяет русофобского настроя властей. Именно она сейчас задает тон в протестующей Варшаве Aleksander Kalka/Zuma/ТАСС
В Польше второй месяц продолжаются массовые протесты, формально направленные против законодательства об абортах, а фактически против власти Ярослава Качиньского. Этого человека по праву считают одним из главных врагов Москвы, все его сознание подчинено идее «противодействия российской угрозе». Но означает ли это, что свержение Качиньского отвечает нашим интересам? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Ненавидеть и остро переживать свою праведность

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Чтобы прославлять Сталина как того, кто «принял страну с сохой, а оставил с атомной бомбой», надо искренне верить, что все достижения дореволюционной России в области культуры, науки и технологий не поднимались выше сохи. Подробности...
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"Новостные перекусы" ведут к ожирению головного мозга

Александр Малькевич
Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Человечество сегодня (и давно) тонет в море информации – и примерно на 95% она совершенно бессмысленна. Некоторые тешат себя иллюзией, что доступность информации различного рода делает нас более развитыми. Но обилие источников не говорит об их достоверности. Подробности...
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12-летнего Колю сделали невольным бойцом за толерантность

Елена Кондратьева
Елена Кондратьева, журналист
В благотворительной среде сложился общественный договор, при котором каждому отведено свое место. Инвалидам – в больницах, хосписах и домах, максимум парках с доступной средой. Здоровой части общества – место доброго помощника, жертвователя, чьи вливания облегчают жизнь людей на том берегу. И эти берега не должны смыкаться. Подробности...
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Россию выгоняют из Приднестровья

Латвия попросила Россию о помощи

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Киргизам предложили отказаться от русского

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Мир прощается с легендарным Диего Марадоной

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет из-за остановки сердца. После его смерти в Аргентине объявили трехдневный траур. Поклонники величайшего футболиста 20-го века во всем мире выражают свою скорбь
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Голая активистка Femen изобразила в Киеве «девочку на шаре»

Обнаженная активистка Femen провела перед зданием администрации президента Украины акцию против «насилия». Очевидно, сеанс стриптиза приурочен к стартовавшей в среду всемирной акции «16 дней против насилия». Активистка воссоздала образ «девочки на шаре» из известной картины Пикассо
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На Приморье обрушился самый мощный ледяной шторм за последние 30 лет

Три дня во Владивостоке продолжался ледяной шторм. В результате разгула стихии было обесточено несколько районов города, наблюдаются перебои с подачей воды. Только по предварительным подсчетам, ущерб в Приморье оценивается в 80 миллионов рублей
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В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

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    Посол России в Вене обвинил Киев в невыполнении договоренностей «нормандского» саммита

    1 декабря 2020, 13:29

    Текст: Алина Назарова

    Пять важных договоренностей саммита «нормандской четверки», состоявшегося в Париже в 2019 году, остаются не выполнены из-за позиции Украины, написал российский посол в Вене Дмитрий Любинский в австрийской газете Wiener Zeitung в связи с приближающейся годовщиной саммита.

    «Совместно согласованные итоги Парижского саммита содержали семь конкретных шагов, которые должны были быть выполнены к апрелю 2020 года. Что же удалось реализовать к настоящему моменту? Голые факты свидетельствуют – не особо много: удалось реализовать только два пункта, да и то лишь частично», – отметил Любинский, передает ТАСС.

    Посол констатировал, что, во-первых, в декабре 2019 года и апреле 2020 года между Киевом и Донбассом состоялся обмен 234 удерживаемыми лицами. «При этом украинская сторона не в полной мере выполнила свои обязательства по юридической очистке от преследования части из освобожденных», – написал посол. Во-вторых, в июле 2020 года «с большим трудом из-за противодействия Киева Трехсторонняя контактная группа одобрила «меры по усилению режима прекращения огня», которые опять-таки соблюдаются только частично», добавил дипломат.

    По словам посла, «остальные пять важных договоренностей остаются нереализованными исключительно из-за позиции Украины». «Вместо реализации решений глав четырех государств из Киева слышны лишь отговорки. Попытки дезавуировать достигнутые с большим трудом и четко очерченные шаги в рамках Комплекса мер, видимо, также являются частью этой стратегии. Отсутствие политической воли нельзя просто так бесконечно списывать или маскировать постоянными обвинениями Москвы во всех смертных грехах», – написал он.

    Любинский обратил внимание, что совсем недавно Украина представила так называемый план совместных шагов, который в одностороннем порядке полностью перечеркивает дух и содержание минских и парижских договоренностей. Он резюмировал, что перспективы проведения следующего саммита в нормандском формате становятся все более туманными. «Ведь переговоры имеют смысл лишь тогда, когда все стороны готовы выполнять выработанные на них договоренности. Пока это, к сожалению, далеко не так», – подчеркнул посол.

    Ранее в МИД заявили, что Франция должна более ответственно исполнять роль сопосредника в рамках нормандского формата, предполагающего беспристрастное отношение к Киеву, Донецку и Луганску.

    Перед этим представитель Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что новый план действий Украины по Донбассу направлен не на мирное решение конфликта, а на постепенный силовой захват территорий. Также сообщалось, что Киев может продлить закон об особом статусе Донбасса, но в него не включат «формулу Штайнмайера».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что урегулирование ситуации в Донбассе возможно при выполнении минских соглашений, а не при их подмене.


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