Россия призвала Францию ответственно исполнять роль сопосредника в нормандском формате

Франция должна более ответственно исполнять роль сопосредника в рамках нормандского формата, предполагающего беспристрастное отношение к Киеву, Донецку и Луганску, заявили в МИД России.

В министерстве отметили, что «на этот раз удивление вызвало не безответственное поведение украинской стороны, к которому все привыкли, а то, что оно стало одобрительно восприниматься официальным Парижем».

МИД напомнил, что французская сторона, комментируя слова одного из членов делегации Украины в Контактной группе о том, что закон об особом статусе Донбасса будет в очередной раз продлен без включения в него «формулы Штайнмайера», оправдал это якобы затянувшимися дискуссиями в Контактной группе, говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Призываем наших французских партнеров по нормандскому формату более ответственно подходить к роли сопосредника, которая предполагает беспристрастное отношение к Киеву, Донецку и Луганску, побуждающее их к полному выполнению Комплекса мер и нормандских решений», –подчеркнули в МИД России.

Ранее представитель Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что новый план действий Украины по Донбассу направлен не на мирное решение конфликта, а на постепенный силовой захват территорий.

Также сообщалось, что Киев может продлить закон об особом статусе Донбасса, но в него не включат «формулу Штайнмайера».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что урегулирование ситуации в Донбассе возможно при выполнении минских соглашений, а не при их подмене.