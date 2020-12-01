В Москве решили проблему с нехваткой дворников Кабель загорелся на станции метро «Багратионовская» в Москве 1 декабря 2020, 10:05 Текст: Наталья Ануфриева

Возгорание силового кабеля произошло на станции «Багратионовская» Московского метрополитена, сообщил источник в экстренных службах. Источник сообщил, что «на станции метро «Багратионовская» произошло загорание силового кабеля, оно было ликвидировано до прибытия пожарных», передает ТАСС. Задымление наблюдалась на станциях «Филевский парк» и «Багратионовская». В данный момент метро работает в штатном режиме. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Ранее движение было нарушено между станциями «Тушинская» и «Стрешнево» на МЦД-2, причиной стало разрушение рельса.

