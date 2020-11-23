Названа причина сбоя движения между «Тушинской» и «Стрешнево» на МЦД-2

Разрушение рельса, по предварительным данным, стало причиной затруднения движения поездов между станциями «Тушинская» и «Стрешнево» на МЦД-2 и Рижском направлении, сообщил представитель экстренных служб столицы.

«На перегоне между железнодорожными станциями «Тушинская – Красный Балтиец» МЦД-2 произошел излом рельса», – сообщил источник РИА «Новости».

Он уточнил, что в результате ЧП пригодные поезда прибывают на Рижский вокзал и уезжают с него с опозданием.

В ноябре 2019 года президент Владимир Путин открыл движение по первому Московскому центральному диаметру, проехав на поезде от станции Белорусская до станции Фили и обратно. Мэр Москвы Сергей Собянин подарил главе государства именную карту «Тройка».

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