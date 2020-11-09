Попова назвала регионы, где нужно усилить ограничения по коронавирусу

В Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии, Хакасии, Сахалинской и Пензенской области необходимо усилить режим ограничений в связи с высокими показателями по заболеваемости коронавирусом, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Хотелось бы отметить, что субъекты, в которых административные санкции практически не применяются и не введен запрет на проведения зрелищных, развлекательных мероприятий, не установлены ограничительные мероприятия для лиц старше 65 лет, лиц, больных хроническими заболеваниями, сохраняются показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией выше среднероссийского уровня», – цитирует РИА «Новости» Попову.

Она уточнила, что к таким регионам относятся Магаданская, Архангельская, Ульяновская, Сахалинская, Костромская, Иркутская, Пензенская области, Карачаево-Черкесская республика, Коми, Хакасия, Ингушетия, Забайкальский край.

По ее словам, в ряде субъектов, где показатели распространения инфекции значительно выше среднероссийских уровней, необходимо усилить режим ограничений и контроль за исполнением этих ограничений.

Попова отметила, что заболеваемость коронавирусом снижается только в двух регионах, в 33 – она растет, в стадии стабилизации – 46 субъектов, передает ТАСС.

В свою очередь министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что на борьбу с коронавирусом в России мобилизована вся система здравоохранения, поскольку ситуация все еще остается напряженной.

Он отметил, что 75% пациентов с коронавирусом находятся на лечении дома, в стране уже развернуто 260 тыс. коек. Занятость коек составляет сегодня 82%, добавил Мурашко.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и главам регионов лично контролировать обеспеченность лекарствами тех, кто лечится от коронавируса на дому.

За минувшие сутки в России выявили рекордные 21 798 случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,7 млн случаев заболевания.