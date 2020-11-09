Мишустин поручил контролировать обеспеченность препаратами лечащихся от COVID-дома

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и главам регионов лично контролировать обеспеченность лекарствами тех, кто лечится от коронавируса на дому.

«Прошу министра здравоохранения и руководителей регионов лично контролировать, как обеспечиваются медицинские учреждения и люди, которые лечатся на дому, они должны получать лекарства сразу после постановки диагноза, а не ходить по аптекам», – передает РИА «Новости» его слова.

При этом Мишустин отметил, что средства доведены, и в каждом субъекте нужно обеспечить все необходимое деля лечения – это и средства защиты, и тесты, и медикаменты. Также премьер заявил о необходимости провести модернизацию лабораторий для диагностики коронавируса.

«Ситуация с коронавирусом в России и в мире доказывает, что важно проводить диагностику не только этого, но и других инфекционных заболеваний в более сжатые сроки, прогнозировать эпидемиологическую ситуацию в стране, и на основе таких данных принимать эффективные меры профилактики. Для этого необходимо провести модернизацию лабораторий», – добавил он.

Мишустин добавил, что «правительство выделяет свыше 800 млн рублей на закупку современного лабораторного оборудования для учреждений Роспотребнадзора, которое будет использоваться для диагностики коронавирусной и других инфекций».

Кроме того, премьер-министр подчеркнул, что важно проводить диагностику инфекционных заболеваний в стране в более сжатые сроки. «Важно проводить диагностику не только этого, но и других инфекционных заболеваний в более сжатые сроки, прогнозировать эпидемиологическую ситуацию в стране и на основе таких данных принимать эффективные меры профилактики», – сказал Мишустин.

По его словам, ситуация с COVID в России на данный момент по-прежнему остается сложной, однако в каждом регионе надо обеспечить все необходимое для лечения. «Средства федерального бюджета, необходимые для борьбы с распространением коронавируса, доведены до регионов. И в каждом субъекте Российской Федерации надо обеспечить всё необходимое для лечения людей – это и системы тестирования, и средства индивидуальной защиты и, конечно, медикаменты», – заметил он.

Помимо прочего, премьер попросил министра здравоохранения России Михаила Мурашко и руководителей регионов лично контролировать, как обеспечиваются лекарствами медицинские учреждения и люди, которые лечатся на дому. «Они должны получать лекарства сразу после постановки диагноза, а не ходить по аптекам. Этот вопрос надо решить оперативно», – заключил Мишустин.

Ранее сообщалось, что в России вступил в силу приказ Министерства здравоохранения, меняющий правила домашнего лечения коронавируса, согласно которому пациенты с положительным тестом на COVID-19 могут лечиться дома, если у них есть отдельная комната и они согласятся выполнять все требования врача, а при ухудшении самочувствия вызвать скорую помощь.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 21 798 новых случаев коронавируса в 85 регионах», из них 26,8% не имели клинических проявлений болезни.

Всего в стране выявлено 1 млн 796 тыс. 132 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 1 млн 335 тыс. 141, из них 10 722 человека вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 256 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 30 793 человека.

Накануне, 8 ноября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 20 498. Таким образом, число новых случаев за сутки увеличилось на 1300.