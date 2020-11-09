Глава МВД Эстонии подал в отставку из-за заявлений о выборах в США

Глава МВД Эстонии, вице-председатель Консервативной народной партии Март Хельме решил уйти в отставку после своих высказываний о президентских выборах в США.

Министр заявил об этом в ходе пресс-конференции, передает ТАСС.

Ранее Хельме назвал кандидата от Демократической партии США Джозефа Байдена и его сына Хантера «коррумпированными типами» и заявил, что президентские выборы в США были сфальсифицированы. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд осудила его высказывания.

Напомним, в субботу крупнейшие СМИ в США объявили о победе Байдена на выборах, а сам Байден объявил себя «избранным руководителем» США. Он также добавил в описании своего аккаунта Twitter слова «избранный президент».

Между тем действующий президент США Дональд Трамп подчеркнул, что выборы «еще не закончились», а Байден официально не утвержден победителем ни в одном из штатов. Трамп также обвинил СМИ США в попытке назначить победителя на американских выборах.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о попытках сделать из Байдена президента с помощью поздравлений.

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