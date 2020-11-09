В Германии оценили желание Франции добиться равенства в отношениях ЕС и США

В Германии думают, что при Байдене диалог с США сразу наладится и можно будет даже вернуться к идее общего промышленного пространства. Но наивно полагать, что перемена высшего руководства в Америке полностью вернет прошлые отношения с Европой, сказал немецкий политолог Александр Рар, комментируя газете ВЗГЛЯД заявление французского министра Франка Ристера о намерении ЕС стать равным партнером США.

«Если в вопросах военной безопасности Германия стремится к лидерству Штатов, которые защищали бы ее свои могучим ядерным зонтиком, то в вопросах экономики все немецкие политики в один голос говорят то же, что и французский министр Ристер – Европа должна встать на позиции равного партнера США», – сказал немецкий политолог Александр Рар.

По мнению Рара, в Германии «даже думают, что при Байдене отношения с США сразу наладятся, что Байден будет уважать общие международные организации, а не выходить из них, и что при нем можно вернуться к идее общего промышленного пространства».

«Но что на самом деле будет делать Байден, отменит ли он решения своего предшественника – это большой вопрос. Все те торгово-экономические меры, которые принимал Трамп, не были построены на его личных амбициях. Отмежеваться от Европы хотела большая часть американских промышленных элит, которые рассматривают Евросоюз как конкурента. Поэтому наивно полагать, что перемена высшего руководства в Америке вернет прошлые отношения Европы и США», – объяснил собеседник.

Политолог считает, что самой лучшей позицией России в ближайшее время было бы «наблюдать за возможным сближением США и Европы, но в то же время воспринимать Евросоюз как блок, который вынужден искать самостоятельные пути развития независимо от Америки».

«Российской дипломатии нужно ориентироваться на то, что США и Европа какое-то время начнут выступать с единой позицией в международных организациях. Вызовом для России может также стать идеологизация политики Европы и США по отношению к ней, а для русских это всегда очень болезненно. С другой стороны, сейчас Байден может отказаться от санкций против Иран. Тогда в этом вопросе Россия, Европа и Америка смогут сотрудничать вместе», – заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что курирующий внешнюю торговлю министр-делегат при МИД Франции Франк Ристер заявил о намерении Европы обновить отношения с США и о необходимости заставить США воспринимать себя как равных партнеров в международной торговле.

«Европейцы должны заявить о своей коммерческой мощи, чтобы США считали нас не второсортными партнерами, а равными себе. Нам нужно сбалансировать наши отношения с США и обеспечить полноценное взаимодействие», – заявил Ристер интервью изданию Les Echos, уточнив, что в ближайшие дни страны ЕС согласуют пошлины на товары из США примерно на 4 млрд евро.

Напомним, в конце июля ЕК предупредила, что ЕС готов ввести санкции против США, если Вашингтон откажется от урегулирования спора по пошлинам на экспорт из стран ЕС в рамках дела Airbus, который полностью выполнил требования ВТО по сокращению госинвестиций. Вопреки этому, США решили сохранить пошлины против ЕС по делу Airbus. Кроме того, Вашингтон обложил некоторые европейские товары дополнительными пошлинами. После этого ВТО разрешила ЕС обложить товары из США ответными пошлинами.

Ранее в субботу крупнейшие СМИ в США объявили о победе Байдена на выборах, а сам Байден объявил себя «избранным руководителем» США. Он также добавил в описании своего аккаунта Twitter слова «избранный президент». СМИ также назвали кандидатов на должность госсекретаря США на пост главы Пентагона в будущей администрации Байдена.

В воскресенье утром Байден в ходе выступления в Уилмингтоне объявил о намерении создать группу советников по вопросам передачи власти.

Между тем действующий президент США Дональд Трамп подчеркнул, что выборы «еще не закончились», а Байден официально не утвержден победителем ни в одном из штатов. Трамп также обвинил СМИ США в попытке назначить победителя на американских выборах.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о попытках сделать из Байдена президента с помощью поздравлений.

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