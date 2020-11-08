Названы основные версии катастрофы с ведущим Колтовым

Следственный комитет считает, что ошибка при пилотировании самолета и его неисправность стали основными причинами катастрофы, в которой погиб телеведущий Александр Колтовой.

«Следствие рассматривает ряд версий произошедшего, в числе приоритетных техническая неисправность воздушного судна и ошибка пилотирования», – передает ТАСС слова представителя московского межрегионального следственного управления на транспорте СК Елены Марковской.

Напомним, в субботу при аварийной посадке легкомоторного самолета Cessna возле поселка Чкаловский в городском округе Люберцы Московской области погибли два человека.

Одним из погибших оказался телеведущий Александр Колтовой, который с 2018 года вел телешоу «ДНК» на телеканале НТВ. В июле Колтовой говорил, что получил лицензию пилота и хотел бы приобрести свой самолет, однако имеет всего лишь 100 часов налета.

Источник в правоохранительных органах сообщал, что полет самолета, в котором погиб ведущий, был санкционирован, у Колтового было бессрочное свидетельство частного пилота. В аэропорту заявили, что самолет перед вылетом прошел все предполетные проверки.