Собчак раскритиковали за отдых в «сердце ислама»

Подписчики раскритиковали телеведущую Ксению Собчак после того, как она сообщила, что отдыхает в Объединенных Арабских Эмиратах.

Телеведущая выложила фото из Дубая и отметила, что в Сочи не поедет. «Только хардкор, только Дубай и любимый отель!» – написала звезда в Instagram.

Пользователи соцсети тут же отметили, что Собчак придерживается двойных стандартов. «После удачного троллинга мусульман, нужно ехать в Дубай. Почему не Париж?», «Двойные стандарты Ксения Анатольевна!», «Ксения всегда вовремя переобувается – это ее коронка», «Только там не умудрись оскорбить религию, там за это смертная казнь», «Правильно, Ксюша, в сердце ислама», – высказались подписчики.

Ранее Собчак заявляла, что радикальные мусульмане добились того, что про пророка Мухаммеда «боятся даже пошутить», и запугали всех «своим террором». «Именно поэтому Макрон, который в современной, полумусульманской Франции сказал такое, – мой герой», – отмечала она. Телеведущая позднее сообщила, что ей пригрозили отрезать голову из-за того, что она поддержала французского лидера. Также телеведущая выразила мнение, что заявление российского бойца Хабиба Нурмагомедова в адрес Макрона кто-то может счесть «сигналом к покушению и насилию».

Напомним, 16 октября под Парижем обезглавили преподавателя за показ карикатуры из прессы на пророка Мухаммеда.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал нападение на учителя террористическим актом. Он выступил с большой речью на тему борьбы с сепаратизмом во Франции, сообщив, что французские власти намерены обратить особое внимание на обучение детей. При этом Макрон высказал идею о необходимости создания организации, которая позволит построить «просвещенный ислам» во Франции. По его словам, необходимо «освободить ислам во Франции от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей».