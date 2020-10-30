Собчак отреагировала на резкое заявление Нурмагомедова в адрес Макрона

Телеведущая Ксения Собчак считает, что заявление российского бойца Хабиба Нурмагомедова в адрес президента Франции Эммануэля Макрона кто-то может счесть «сигналом к покушению и насилию».

«Человек, который является кумиром для многих людей, в том числе детей, высказывает свои мысли вот таким способом. Грустно. А ведь кто-то может счесть это сигналом к покушению и насилию. Готов Хабиб нести за это ответственность?» – написала Собчак в Telegram-канале.

Ранее Нурмагомедов раскритиковал слова президента Франции Эммануэля Макрона и других французских представителей, сочтя, что те «под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства верующих мусульман». «Да обезобразит Всевышний лицо этой твари и всех его последователей, которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиарда верующих мусульман», – сказал боец.

Во вторник Собчак заявляла, что радикальные мусульмане добились того, что про пророка Мухаммеда «боятся даже пошутить», и запугали всех «своим террором». «Именно поэтому Макрон, который в современной, полумусульманской Франции сказал такое, – мой герой», – отмечала она. Телеведущая позднее сообщила, что ей пригрозили отрезать голову из-за того, что она поддержала французского лидера.

Напомним, 16 октября под Парижем обезглавили преподавателя. Причиной нападения, как сообщалось, стал последний урок учителя, посвященный свободе слова, в ходе которого преподаватель показывал школьникам карикатуры из прессы на пророка Мухаммеда.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал нападение на учителя террористическим актом. Он выступил с большой речью на тему борьбы с сепаратизмом во Франции, сообщив, что французские власти намерены обратить особое внимание на обучение детей. При этом Макрон высказал идею о необходимости создания организации, которая позволит построить «просвещенный ислам» во Франции. По его словам, необходимо «освободить ислам во Франции от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей».

После слов президента Франции об исламе турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Макрону следует лечить психику. В ответ Франция отозвала посла из Турции. В «нападках на ислам» Макрона обвинил премьер-министр Пакистана Имран Хан. Глава Чечни Рамзан Кадыров предупредил президента Франции, что «мусульмане этого не простят». Кроме того, иранская газета изобразила Макрона в образе дьявола. Карикатура на французского лидера размещена на передовице газеты с заголовком «Парижский иблис (дьявол)». У Макрона красное лицо, заостренные уши, хищный взгляд и клыки.