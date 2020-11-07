В России за сутки выявили 20,3 тыс. случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 20 тыс. 396 случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 20 тыс. 396 новых случая коронавируса в 85 регионах», из них 25% не имели клинических проявлений болезни.

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 5 тыс. 829, Санкт-Петербурге – 1 тыс. 258, Московской области – 629.

Всего в стране выявлено 1 млн 753 тыс. 836 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 1 млн. 312 тыс. 927человек, из них 16 тыс. 803 человек вылечились за последние сутки сократилось на 186.

Также за сутки зафиксировано 364 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 30 тыс. 251 человек.

Накануне, 6 ноября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 20 тыс. 582. Таким образом число новых случаев за сутки сократилось на 186.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.