Тимошенко заявила о существовании стратегии уничтожения украинцев

На Украине существует стратегия уничтожения украинцев, заявила лидер украинской оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

«С того момента, как на Украине во время предыдущего президента началась медицинская реформа Ульяны Супрун, начался процесс, по сути, уничтожения украинской нации», – сказала Тимошенко в эфире канала «112 Украина», передает РИА «Новости».

Она сообщила, что во время пандемии коронавируса в стране не хватает больничных коек. По словам политика, это связано с тем, что при Петре Порошенко на Украине закрыли более 350 медицинских учреждений. Это, а также другие мероприятия, проведенные при реформе медицинского сектора, «поставили украинцев на грань выживания», считает политик.

«Я хочу вам сказать, что я, как дважды премьер-министр, вижу, к сожалению, начиная с правления предыдущего президента, стратегию по сути на минимизацию украинцев на нашей собственной земле», – заявила глава «Батькивщины».

Тимошенко указала, что Киев выделил на борьбу с эпидемией коронавируса на Украине 66 млрд гривен, но фактически для противодействия заболеванию в стране ничего не сделали.

Ранее Тимошенко заявила, что из-за конфликта между президентом Украины Владимиром Зеленским и Конституционным судом (КС) в стране начался «настоящий террор».