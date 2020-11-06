Россия и Люксембург подписали соглашение об изменении налогового соглашения

Статс-секретарь – замминистра финансов России Алексей Сазанов и посол Люксембурга в России Жорж Фабер подписали протокол по изменению соглашения об избежании двойного налогообложения между странами, говорится в сообщении Минфина.

«Шестого ноября состоялось подписание протокола по внесению изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения между Россией и Люксембургом в части увеличения ставки налога у источника до 15% в отношении доходов в виде дивидендов и процентов», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ратификация протокола должна состояться до конца года, чтобы его положения начали действовать с 1 января 2021 года.

В протоколе определен перечень исключений, в соответствии с которыми в отношении доходов в виде дивидендов и процентов будет применяться льготная ставка в размере 5%. Отмечается, что список исключений аналогичен включенному в соглашения с Кипром и Мальтой, которые были подписаны ранее. Исключения предусмотрены для институциональных инвестиций и для публичных компаний, не менее 15% акций которых находятся в свободном обращении, и владеющих не менее 15% капитала компании, выплачивающей указанные доходы, в течение года.

«Для нас важно сконцентрировать финансовые ресурсы в стране для реализации мер поддержки населения и экономики в текущей ситуации. Помимо пересмотра налоговых соглашений в этом году мы готовим ряд новаций, которые направлены на деофшоризацию российской экономики. Разрабатываем изменения по совершенствованию законодательства в САР, чтобы сделать эти юрисдикции более привлекательными для перевода международных холдинговых структур в Россию», – заявил Сазанов.

Также сейчас продолжаются переговоры о внесении изменений в налоговое соглашение с Нидерландами.

Напомним, Кипр согласился повысить до 15% налог на проценты и дивиденды по новому налоговому соглашению с Россией.

На фоне объявления России о денонсации налогового соглашения с Кипром Мальта и Люксембург согласились на предложенные российской стороной условия. Аналогичное предложение Россия направила и Нидерландам.