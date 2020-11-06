Адвокат Горгадзе объяснил, почему Навальный не возвращается в Россию

Блогер Алексей Навальный не возвращается в Россию из Германии, так как здесь против него ведется расследование об оскорблении ветерана на фоне истекающего условного приговора по другому делу, предположил адвокат Шота Горгадзе.

Горгадзе сообщил в Telegram, что «с 1 января 2021 года Алексей Навальный, несмотря на уже вынесенные приговоры по уголовным делам, а также недавно возбужденное новое уголовное дело по факту оскорбления ветерана, будет чист перед российской фемидой и может продолжать с чистого листа».

«Вот так неожиданный поворот. (...) Навальный неоднократно привлекался российскими следственными органами к уголовной ответственности: был условно осужден по делу «Кировлеса», а также 30 декабря 2014 года был приговорен судом к трем с половиной годам лишения свободы со штрафом в 500 тыс. рублей за хищение денежных средств компаний «Ив Роше Восток» и «Многопрофильная процессинговая компания», – напомнил адвокат, добавив, что «последний приговор также был вынесен условно с испытательным сроком в пять лет».

При этом «за допущенные Навальным нарушения условий испытательного срока он продлевался и должен будет закончиться 30 декабря этого года».

«Можно предположить, что два условных приговора по уголовным делам дали Навальному основания считать возможным и дальше нарушать закон», – отметил Горгадзе.

Он напомнил, что в июне «Главным следственным управлением Следственного комитета России по городу Москве в отношении Алексея Навального возбуждается очередное уголовное дело – в этот раз о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны». На время следствия, а также в ходе судебного процесса «ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении».

«Кстати говоря, не надо забывать о том, что происшествие с Навальным случилось за четыре дня до суда по этому делу, где исход был не ясен. Окончательный приговор по уголовному делу ожидался в октябре текущего года. И тут Навальный оказался на лечении в Германии. А если бы он находился в России, то приговор по делу о клевете, а также условный срок по делу «Ив Роше» с огромной долей вероятности трансформировались бы в реальное заключение под стражу аж на три с половиной года», – пояснил эксперт.

Однако 30 декабря условный срок истечет и судимость будет погашена.

«Таким образом, если он вернется в Россию сразу после Нового года, то уже будет чист перед российским законом. Молодцы юристы ФБК, отлично придумали!» – заключил Горгадзе.

Ранее схожую версию того, почему Навальный не возвращается из Германии в Россию, выдвинул адвокат Дмитрий Аргановский.

Напомним, Навальный назвал ветерана Игната Артеменко «предателем», «холуем» и «позором страны» за участие в съемках информационного ролика о поправках в Конституцию, в котором снялись многие другие известные россияне, в том числе кардиохирург Лео Бокерия.

Высказывания блогера вызвали большое возмущение в обществе. Петицию с требованием привлечь его к ответственности за публичное оскорбление ветерана подписали почти 13 тыс. человек.

Московский ГСУ СК возбудил дело в отношении Навального по статье «Клевета». Однако в августе суд приостановил процесс по этому делу.

2 сентября правительство Германии выступило с утверждением о том, что Навальный якобы подвергся воздействию отравляющего вещества из группы «Новичок». По данным Берлина, к аналогичным выводам пришли лаборатории во Франции и Швеции.

В ноябре ФРГ прислала «пустой» ответ на запрос России по Навальному. В МИД заявили, что ответ Германии на запрос Генпрокуратуры подтверждает неготовность Берлина к прояснению обстоятельств произошедшего, а также показывает, что это срежиссированный спектакль.

До этого глава МИД России Сергей Лавров назвал ситуацию с Навальным издевательством над здравым смыслом, так как Запад отказывает Москве в требованиях, основанных на международной конвенции.

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления блогера этим ядом, имеющим стопроцентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме Навального следов отравляющих веществ.