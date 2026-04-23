Трамп заявил, что у Ирана нет времени на сделку
Президент США Дональд Трамп заявил, что располагает неограниченным запасом времени для заключения договоренностей с Тегераном, в отличие от Ирана.
Президент США заявил, что сделка с Ираном будет заключена только на выгодных для Вашингтона условиях, передают «Вести».
По его словам, Соединенные Штаты не торопятся с переговорами, в отличие от Тегерана.
«У меня есть все время в мире, но у Ирана его нет – время идет!..», – написал американский лидер на своей странице в Truth Social.
Он также дал понять, что США будут вести переговоры только тогда, когда это будет отвечать интересам страны и ее партнеров.
Накануне президент США заявил о возможности проведения нового раунда переговоров с Ираном в течение ближайших двух-трех суток.
В Иране заявили, что прорыв в вопросе подготовки переговоров между Ираном и США в Исламабаде может произойти уже в ближайшие сутки.
США продлили перемирие с Ираном без снятия морской блокады.