Шнуров ответил Пригожину на обвинения в «уродовании» молодежи

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров высмеял в стихотворении продюсера Иосифа Пригожина, который обвинил его в уродовании молодежи.

«Про то что хайп везде, да, это верно,

Но где ты с бабкой и где молодежь?

Ты в эмиратах греешься, в тенечек,

Засунув свой подстриженный живот.

А молодежь проводит свой денечек,

Под дождиком работая, ну вот», – обратился Шнуров к продюсеру в Instagram.

Музыкант указал на то, что век продюсера прошел и он застрял в «новостной помойке вокруг объедков». Также Шнуров упрекнул Пригожина в том, что он уделяет недостаточно времени «продюсерскому дельцу».

Он предложил продюсеру набить на голове татуировку с профилем его супруги певицы Валерии. Музыкант заключил, что Пригожин стал серьезным профи в «говнохайпе», а внимание к себе он привлекает ради бизнеса.

Ранее Пригожин заявил, что современные артисты плохо влияют на молодежь. Он обвинил Шнурова и рэп-исполнителя Моргенштерна в «уродовании» молодежи. «Если вам нравится купаться в славе Моргенштерна и в том, что он ругается матом, штаны снимает – пожалуйста», – сказал Пригожин.

Напомним, заместитель председателя комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина заявила, что следует ограничить доступ несовершеннолетних к произведениям, в текстах и клипах которых описываются порнографические сцены.