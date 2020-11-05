В Греции объявили всеобщий карантин

В Греции решили ввести всеобщий карантин с 7 по 30 ноября из-за резкого роста заболеваемости коронавирусной инфекции, заявил премьер страны Кириакос Мицотакис.

«Мы решили, что с 06.00 по местному времени (07.00 мск) в субботу по всей стране вводится карантинный режим для пресечения распространения коронавируса, который продлится до 30 ноября», – цитирует Мицотакиса ТАСС.

Ранее власти Греции на фоне распространения коронавируса ввели двухнедельный карантин в Салониках. С понедельника «ограниченный карантин» из-за пандемии коронавируса введен до конца месяца в Германии. Также локдаун с 5 ноября по 2 декабря вводится в Англии. Ранее жесткий карантин ввела Бельгия.