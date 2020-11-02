Греция ввела карантин в Салониках

Власти Греции на фоне распространения коронавируса вводят в Салониках двухнедельный карантин, заявил официальный представитель правительства республики Стелиос Петсас.

Передвижение возможно только после смс-уведомления с разрешением выйти на улицу. При этом локдаун не распространяется на школы, передает РИА «Новости».

С понедельника «ограниченный карантин» из-за пандемии коронавируса введен до конца месяца в Германии. Также локдаун с 5 ноября по 2 декабря вводится в Англии. Ранее жесткий карантин ввела Бельгия.

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не планирует запускать общенациональный локдаун в стране из-за пандемии коронавируса.