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Предсказали результаты американских выборов трое животных из России – белый бенгальский тигр Хан, амурский тигр Бартек и камчатский бурый медведь Буян, которые обитают в красноярском Парке флоры и фауны «Роев ручей». Они выбирали из двух арбузов с изображениями претендентов. Хан «выбрал» Джо Байдена

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Вечером 18 октября в Праге прошла масштабная акция протеста футбольных и хоккейных болельщиков против введенного на фоне пандемии правительством Чехии запрета на спортивные мероприятия. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Часть протестующих была задержана

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«Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд скорости полета к станции – 3 часа 7 минут. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс

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    Путин заявил об отсутствии планов вводить локдаун

    29 октября 2020, 14:12

    Текст: Евгения Шестак

    Российские власти не планируют запускать общенациональный локдаун в стране из-за пандемии коронавируса, заявил президент Владимир Путин на форуме «Россия зовет!».

    «Не планируем вводить тотальные ограничительные меры, запускать так называемый общенациональный локдаун, когда экономика, работа бизнеса фактически полностью останавливается», – цитирует ТАСС главу государства. 

    По его словам, принятые ранее меры в связи с коронавирусом оказались эффективными и своевременными, благодаря чему удалось смягчить спад в экономике, передает РИА «Новости»

    «Ее спад оказался даже меньше, вы об этом хорошо знаете, чем во многих других странах мира. Однако риски, конечно, еще сохраняются», – сказал он. 

    По его словам, властям удалось сохранить макроэкономическую стабильность, не допустить всплеска инфляции и обеспечить устойчивую ситуацию на финансовых рынках.

    Также Путин заявил, что в городах и муниципалитетах оправданы меры по коронавирусу, которые максимально обезопасят людей, но без остановки экономики и бизнеса.

    «В случае же объективной необходимости, с учетом рекомендаций врачей, по ситуации в конкретном регионе, городе, муниципалитете будут приниматься и оправданные, точечные решения, которые позволят максимально защитить безопасность людей и сохранить непрерывную деятельность предприятий и организаций», – сказал он. 

    При этом президент попросил владельцев бизнеса, руководителей компаний проявить социальную ответственность, соблюдать все предписания врачей и специалистов в отношении условий труда персонала. 

    Ранее Путин предложил продлить для компаний общепита отсрочки по налогам и страховым взносам на три месяца на фоне коронавируса.

    Накануне президент опроверг вторую волну коронавируса в России. Также он пообещал бесплатные лекарства амбулаторным пациентам с COVID-19.


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