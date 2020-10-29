Путин заявил об отсутствии планов вводить локдаун

Российские власти не планируют запускать общенациональный локдаун в стране из-за пандемии коронавируса, заявил президент Владимир Путин на форуме «Россия зовет!».

«Не планируем вводить тотальные ограничительные меры, запускать так называемый общенациональный локдаун, когда экономика, работа бизнеса фактически полностью останавливается», – цитирует ТАСС главу государства.

По его словам, принятые ранее меры в связи с коронавирусом оказались эффективными и своевременными, благодаря чему удалось смягчить спад в экономике, передает РИА «Новости».

«Ее спад оказался даже меньше, вы об этом хорошо знаете, чем во многих других странах мира. Однако риски, конечно, еще сохраняются», – сказал он.

По его словам, властям удалось сохранить макроэкономическую стабильность, не допустить всплеска инфляции и обеспечить устойчивую ситуацию на финансовых рынках.

Также Путин заявил, что в городах и муниципалитетах оправданы меры по коронавирусу, которые максимально обезопасят людей, но без остановки экономики и бизнеса.

«В случае же объективной необходимости, с учетом рекомендаций врачей, по ситуации в конкретном регионе, городе, муниципалитете будут приниматься и оправданные, точечные решения, которые позволят максимально защитить безопасность людей и сохранить непрерывную деятельность предприятий и организаций», – сказал он.

При этом президент попросил владельцев бизнеса, руководителей компаний проявить социальную ответственность, соблюдать все предписания врачей и специалистов в отношении условий труда персонала.

Ранее Путин предложил продлить для компаний общепита отсрочки по налогам и страховым взносам на три месяца на фоне коронавируса.

Накануне президент опроверг вторую волну коронавируса в России. Также он пообещал бесплатные лекарства амбулаторным пациентам с COVID-19.